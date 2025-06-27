Yapay Zeka Çağında Medya Grubu Olmak: Mediazone’un Teknolojik Altyapısı
Yapay zeka çağında medya sektöründe var olmak sadece içerik üretimiyle ilgili değil. Ek olarak tüm medya gruplarının dönüşüm çağına adapte olabilmek için yapay zekayla iş birliği içinde olması ve içeriklerini optimize etmesi gerekiyor. Peki yapay zeka çağında medya sektöründe olmak ne ifade ediyor? Türkiye'nin en güçlü medya gruplarından Mediazone, hangi yapay zeka geliştirmeleriyle öne çıkıyor? Mediazone altyapısı nasıl çalışıyor? Hepsini detaylıca inceledik...
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Mediazone Teknolojik Altyapısı Ne Sunuyor?
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