'Mediazone neden bu kadar başarılı' diğer medya gruplarının ve kullanıcıların merak ettiği konular arasında. Bu başarının arkasında, yayınlanan her içeriği etkili şekilde analiz eden ve trendlere göre güncelleyen teknolojik sistemler yer alıyor. Tıklanma oranları ve sayfa görüntülemeleri gibi metriklerin tümü yakından takip edildiğinden, gereksinime uygun stratejilerin geliştirilmesi sorun olmuyor. Böylece medya dünyasında fark yaratan, teknolojiyi aktif olarak kullanarak çağın gereksinimlerine uyum sağlayan bir yapı ortaya çıkıyor.

Mediazone sadece haber yayınlamaktan öte arama motorları ve yapay zeka önceliklendirmelerine odaklanarak, bugünü ve yarını tasarlamış oluyor.