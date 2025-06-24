Yangınla Mücadele 2.0

Ormanlar Alarm Veriyor, Teknoloji Cevap Veriyor

Yaz mevsimine resmi olarak girdik.

Gölgeye sığınma mevsimi.

Havalar ısındı, ağaçlar kurudu, rüzgâr yerini sıcak nefeslere bıraktı.

Kimi için tatil, kimi için hasat,

ama hepimiz için daha dikkatli olmamız gereken bir dönem.

Çünkü yaz, sadece deniz ve güneş demek değil.

Ne yazık ki bu coğrafyada,

yaz bir yandan da başka bir şeyin habercisi.

Kuruyan dalların çatırdaması,

bir yerden yükselen duman,

bir köyün boşaltılması,

bir ormanın siyaha dönmesi...Sonra tanıdık sorular başlıyor:

Uçak nerede?

Gece görüşü yok muydu?

Pilot niye geç kalktı?

Niye daha erken haber verilmedi?