Yalı Çapkını Dizisinin 51. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

Yalı Çapkını dizisi 51. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı!

Kazım Ağa, Seyran'ı kaçırdı. Bunu öğrenen Ferit gizlice evden çıkarak Seyran'ın peşine düştü. Seyran için endişelenen Suna, Ferit'le beraber Seyran'ı aramaya gitti. Gelin bu bölümde hem dizide neler olduğuna hem de kıyafetlere yakından bakalım.

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''Bu içerik 23.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''