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Yalı Çapkını Dizisinin 51. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

etiket Yalı Çapkını Dizisinin 51. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 13:48

Yalı Çapkını dizisi 51. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı! 

Kazım Ağa, Seyran'ı kaçırdı. Bunu öğrenen Ferit gizlice evden çıkarak Seyran'ın peşine düştü. Seyran için endişelenen Suna, Ferit'le beraber Seyran'ı aramaya gitti. Gelin bu bölümde hem dizide neler olduğuna hem de kıyafetlere yakından bakalım.

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''Bu içerik 23.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Kazım Ağa'nın derdi başkaymış. Seyran'dan Korhanları rezil etmesini istedi.

Kazım Ağa'nın derdi başkaymış. Seyran'dan Korhanları rezil etmesini istedi.

Bu güzel kombine gelecek olursak;

Etek 1.999,95 TL burada.

Gömlek 3.079,77 TL burada.

İşgüzar Kazım Ağa bu planı yaparken kendi ayağına sıktığından habersizdi.

İşgüzar Kazım Ağa bu planı yaparken kendi ayağına sıktığından habersizdi.

Elbise 4.599,00 TL burada.

Seyran herkesten intikamını aldı! Televizyona çıktı ve bugüne kadar yaşadığı ne varsa anlattı.

Seyran herkesten intikamını aldı! Televizyona çıktı ve bugüne kadar yaşadığı ne varsa anlattı.

Etek 999,95 TL burada.

Tişört 1.100,00 TL burada.

Kazım Ağa'ya ayrıcalık tanımadı ve babası yüzünden evlenmek zorunda kaldığına kadar her şeyi anlattı!

Kazım Ağa'ya ayrıcalık tanımadı ve babası yüzünden evlenmek zorunda kaldığına kadar her şeyi anlattı!

Kazak 2.694,97 TL burada.

Pantolon 3.959,97 TL burada.

Bir yandan da Pelo, Sacide'nin ortaya çıkmasından ve bir şeyleri anlatmasından aşırı korku duydu.

Bir yandan da Pelo, Sacide'nin ortaya çıkmasından ve bir şeyleri anlatmasından aşırı korku duydu.

Rugan stiletto 890,00 TL burada.

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İnanılmaz heyecanlı bir bölüm olduğunu söylememize gerek yok heralde!

İnanılmaz heyecanlı bir bölüm olduğunu söylememize gerek yok heralde!

Blazer ceket 1.990,00 TL burada.

Tabii ki bu bölümde de moda ikonu gibi görünen oyuncuların kıyafetleri çok merak edildi.

Tabii ki bu bölümde de moda ikonu gibi görünen oyuncuların kıyafetleri çok merak edildi.

Twist marka kazak 1.819,30 TL burada.

Saten etek 492,00 TL burada.

Asuman'ın iki parça olarak kombinlediği stili çok cool görünüyordu.

Asuman'ın iki parça olarak kombinlediği stili çok cool görünüyordu.

Drapeli bluz 1.390,00 TL burada.

Gülgün Hanım her zamanki gibi stili ile kendine hayran bıraktı!

Gülgün Hanım her zamanki gibi stili ile kendine hayran bıraktı!

Ceket 3.499,00 TL burada.

Benzer parçaların hepsine buradan ulaşabilirsin!

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