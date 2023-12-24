Yalı Çapkını Dizisinin 51. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını Dizisinin 51. Bölümünde Giyilen Kıyafetlerin Markalarını Açıklıyoruz!
Yalı Çapkını dizisi 51. bölümü ile seyircinin karşısına çıktı!
Kazım Ağa, Seyran'ı kaçırdı. Bunu öğrenen Ferit gizlice evden çıkarak Seyran'ın peşine düştü. Seyran için endişelenen Suna, Ferit'le beraber Seyran'ı aramaya gitti. Gelin bu bölümde hem dizide neler olduğuna hem de kıyafetlere yakından bakalım.
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Kazım Ağa'nın derdi başkaymış. Seyran'dan Korhanları rezil etmesini istedi.
İşgüzar Kazım Ağa bu planı yaparken kendi ayağına sıktığından habersizdi.
Seyran herkesten intikamını aldı! Televizyona çıktı ve bugüne kadar yaşadığı ne varsa anlattı.
Kazım Ağa'ya ayrıcalık tanımadı ve babası yüzünden evlenmek zorunda kaldığına kadar her şeyi anlattı!
Bir yandan da Pelo, Sacide'nin ortaya çıkmasından ve bir şeyleri anlatmasından aşırı korku duydu.
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İnanılmaz heyecanlı bir bölüm olduğunu söylememize gerek yok heralde!
Tabii ki bu bölümde de moda ikonu gibi görünen oyuncuların kıyafetleri çok merak edildi.
Asuman'ın iki parça olarak kombinlediği stili çok cool görünüyordu.
Gülgün Hanım her zamanki gibi stili ile kendine hayran bıraktı!
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