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Yakında Lazım Olacak: Şimdiden Kenara Atmalık Yağmurlu Gün Şarkıları

etiket Yakında Lazım Olacak: Şimdiden Kenara Atmalık Yağmurlu Gün Şarkıları

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 22:22

Ah şu yağmurlar... Hem insanı hüzünlendiriyor hem de huzur veriyor. Siz de bu havalarda kendinizi bir şarkının içinde bulmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte tam da 'Beni bu havalar mahvetti' dedirten anlar için en özel şarkılar!

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1. Sakin - Yağmur Güncesi

2. Sunday Service Choir - Rain

3. Can Kazaz - Kendi Halimde

4. Deniz Tekin & CanBey - Yağmur Gibi

5. No Clear Mind - Dream Is Destiny

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6. Evgeny Grinko - See You Tomorrow

7. Agnes Obel - Riverside

8. Barış Akarsu - Islak Islak

9. Jamie Duffy - Solas

10. Sertab Erener - Olsun

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11. Şatellitesm - Yağmur Yağar Taş Üstüne

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sabrina
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