Yakında Lazım Olacak: Şimdiden Kenara Atmalık Yağmurlu Gün Şarkıları
Yakında Lazım Olacak: Şimdiden Kenara Atmalık Yağmurlu Gün Şarkıları
Ah şu yağmurlar... Hem insanı hüzünlendiriyor hem de huzur veriyor. Siz de bu havalarda kendinizi bir şarkının içinde bulmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte tam da 'Beni bu havalar mahvetti' dedirten anlar için en özel şarkılar!
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1. Sakin - Yağmur Güncesi
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2. Sunday Service Choir - Rain
3. Can Kazaz - Kendi Halimde
4. Deniz Tekin & CanBey - Yağmur Gibi
5. No Clear Mind - Dream Is Destiny
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6. Evgeny Grinko - See You Tomorrow
7. Agnes Obel - Riverside
8. Barış Akarsu - Islak Islak
9. Jamie Duffy - Solas
10. Sertab Erener - Olsun
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11. Şatellitesm - Yağmur Yağar Taş Üstüne
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