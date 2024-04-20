Yağmur Sesiyle Uyumaya Bayılanlara: Yağmurlu Günlerde Dinlenerek Uyuyabileceğiniz 18 Şarkı
Yağmur Sesiyle Uyumaya Bayılanlara: Yağmurlu Günlerde Dinlenerek Uyuyabileceğiniz 18 Şarkı
Yağmurlu günlerde yatağınıza kıvrılıp, şarkı dinlemekten oldukça keyif alıyorsanız ve aynı zamanda sizi oldukça hüzünlendiriyorsa size özel birkaç parçayı derledik... Dinlemek için yağmurlu havaları bekleyin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Rosyln - Bon Iver & St. Vincent
2. The Walters -- I Love You So
3. Je te laisserai des mots
4. Lauv - I Like Me Better [Official Audio]
5. Skinny Love
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Young the Giant - Mind Over Matter (Reprise) (Official Audio)
7. Steve Lacy - Dark Red
8. Winter Aid - The Wisp Sings
9. Kodaline - All I Want (Part 1)
10. Harry Styles - From the Dining Table (Audio)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Tom Rosenthal - It's OK (Official Video)
12. Labrinth – Forever (Official Audio) | euphoria (Original Score from the HBO Series)
13. Erin LeCount - Killing Time (Lyric Video)
14. Jome - Cinnamon
15. Daughter- "Home"
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. RY X - Only (Official Video)
17. Beach House - Space Song
18. Son Lux — "Plans We Made" (Official Visualizer)
19. no, the moon.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın