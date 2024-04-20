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Yağmur Sesiyle Uyumaya Bayılanlara: Yağmurlu Günlerde Dinlenerek Uyuyabileceğiniz 18 Şarkı

etiket Yağmur Sesiyle Uyumaya Bayılanlara: Yağmurlu Günlerde Dinlenerek Uyuyabileceğiniz 18 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 16:28

Yağmurlu günlerde yatağınıza kıvrılıp, şarkı dinlemekten oldukça keyif alıyorsanız ve aynı zamanda sizi oldukça hüzünlendiriyorsa size özel birkaç parçayı derledik... Dinlemek için yağmurlu havaları bekleyin!

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1. Rosyln - Bon Iver & St. Vincent

2. The Walters -- I Love You So

3. Je te laisserai des mots

4. Lauv - I Like Me Better [Official Audio]

5. Skinny Love

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6. Young the Giant - Mind Over Matter (Reprise) (Official Audio)

7. Steve Lacy - Dark Red

8. Winter Aid - The Wisp Sings

9. Kodaline - All I Want (Part 1)

10. Harry Styles - From the Dining Table (Audio)

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11. Tom Rosenthal - It's OK (Official Video)

12. Labrinth – Forever (Official Audio) | euphoria (Original Score from the HBO Series)

13. Erin LeCount - Killing Time (Lyric Video)

14. Jome - Cinnamon

15. Daughter- "Home"

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16. RY X - Only (Official Video)

17. Beach House - Space Song

18. Son Lux — "Plans We Made" (Official Visualizer)

19. no, the moon.

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