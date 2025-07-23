Vücudunun Neye İhtiyacı Var?

Senin vücudun şu an beni yatırın, uyutun, rahat bırakın diye bağırıyor. Uykuya dalmakta veya sabaha kadar deliksiz uyumakta zorluk yaşıyorsun. Bu da gün içinde dikkatini toparlamanı, enerjik olmanı ve duygusal dengeni ciddi şekilde etkiliyor. Belki biraz melatonin desteği, belki de bir ekran detoksu tam sana göre!