onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Vücudunun Neye İhtiyacı Var?

etiket Vücudunun Neye İhtiyacı Var?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 15:02

Stres, yorgunluk, uykusuzluk, ağrılar… Vücudumuz bazen sesini duyurmak için sabırlı olmuyor, hemen alarm veriyor. Ama biz çoğu zaman bu sinyalleri kulak ardı ediyoruz. Peki, bedenin sana ne anlatmaya çalışıyor? Hadi başlayalım, bedenin senden ne istiyor, birlikte çözelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hadi başlayalım! Sabah uyanınca kendini nasıl hissediyorsun?

2. Gün içinde en sık yaşadığın problem ne peki?

3. En çok neyi yemek istiyorsun?

4. Gelelim ruh haline! Genelde nasıl oluyorsun?

5. Bu şarkılardan hangisi senin modunu ifade ediyor sence?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İşte o malum sorumuz! Cildinle ilgili en büyük sorun sence ne?

7. Günlük olarak hangisini tüketiyorsun?

8. Hangisi seni daha çok sinirlendiriyor? Seç bakalım!

9. Hadi favori dertlerini atma yöntemini seç!

10. Son olarak haftalık egzersiz rutininden bahseder misin?

Vücudunun vitamin ve minerallere ihtiyacı var!

Vücudunun vitamin ve minerallere ihtiyacı var!

Vücudun sana küçük sinyaller gönderiyor ama sen onları günlük koşuşturma içinde duyamıyor gibisin. Sürekli yorgunluk, cilt problemleri, halsizlik gibi durumlar genellikle temel vitamin ve mineral eksikliklerinin habercisi. Özellikle B12, D vitamini, magnezyum gibi desteklerle vücudunu tekrar canlandırabilirsin. Beslenme düzenine dikkat etmeli, gerekirse bir uzmanla vitamin takviyesi planlamalısın. Bu durumu mutlaka çözmelisin.

Vücudunun kaliteli uykuya ihtiyacı var!

Senin vücudun şu an beni yatırın, uyutun, rahat bırakın diye bağırıyor. Uykuya dalmakta veya sabaha kadar deliksiz uyumakta zorluk yaşıyorsun. Bu da gün içinde dikkatini toparlamanı, enerjik olmanı ve duygusal dengeni ciddi şekilde etkiliyor. Belki biraz melatonin desteği, belki de bir ekran detoksu tam sana göre!

Vücudunun zihin detoksuna ihtiyacı var!

Aklın sürekli meşgul, beynin sürekli çalışıyor. Sanki 38 sekme açık, 2 tanesi donmuş! Mental yorgunluk, unutkanlık, kaygı gibi problemler seni tüketiyor. Belki çok fazla düşünüyorsun, belki de hiçbir şeye zaman ayıramıyorsun. Meditasyon, doğa yürüyüşleri, sadece 1 saatlik sessizlik bile sana yeniden doğmuş gibi hissettirecek. Zihnini boşaltmadan bedeni dinlendirmek neredeyse imkansız.

Vücudunun harekete ihtiyacı var!

Vücudun resmen esnemek istiyor, hatta biraz naz yapıyor. Yürümek istiyor. Kas ağrıları, duruş bozukluğu, halsizlik gibi durumlar, genellikle hareketsizlikten kaynaklanır zira. Haftada birkaç yürüyüş ile bile bu döngüyü kırabilirsin. Pilates, yoga, hafif ağırlık antrenmanları ve bol bol esneme hareketleri sana iyi gelecek. Unutma, hareket eden beden hem fiziksel hem ruhsal anlamda daha dayanıklı hale gelir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın