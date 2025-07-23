Vücudunun Neye İhtiyacı Var?
Stres, yorgunluk, uykusuzluk, ağrılar… Vücudumuz bazen sesini duyurmak için sabırlı olmuyor, hemen alarm veriyor. Ama biz çoğu zaman bu sinyalleri kulak ardı ediyoruz. Peki, bedenin sana ne anlatmaya çalışıyor? Hadi başlayalım, bedenin senden ne istiyor, birlikte çözelim!
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1. Hadi başlayalım! Sabah uyanınca kendini nasıl hissediyorsun?
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2. Gün içinde en sık yaşadığın problem ne peki?
3. En çok neyi yemek istiyorsun?
4. Gelelim ruh haline! Genelde nasıl oluyorsun?
5. Bu şarkılardan hangisi senin modunu ifade ediyor sence?
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6. İşte o malum sorumuz! Cildinle ilgili en büyük sorun sence ne?
7. Günlük olarak hangisini tüketiyorsun?
8. Hangisi seni daha çok sinirlendiriyor? Seç bakalım!
9. Hadi favori dertlerini atma yöntemini seç!
10. Son olarak haftalık egzersiz rutininden bahseder misin?
Vücudunun vitamin ve minerallere ihtiyacı var!
Vücudunun kaliteli uykuya ihtiyacı var!
Vücudunun zihin detoksuna ihtiyacı var!
Vücudunun harekete ihtiyacı var!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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