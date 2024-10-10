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Vatandaşların Yüzde Kaçı Ev Sahibi? Avrupa’da Ülkelere Göre Ev Sahipliği Oranları

etiket Vatandaşların Yüzde Kaçı Ev Sahibi? Avrupa’da Ülkelere Göre Ev Sahipliği Oranları

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 14:01

Eğer Avrupa genelinde toplumun ne kadarı ev sahibi diye merak ediyorsanız bu içerikte cevabı bulabilirsiniz! İlk olarak en düşük ev sahibi olma oranlarından bahsettikten sonra en sonda ise en yüksek oranlardan bahsedeceğiz. 

Aşağı kaydırmaya devam edin!

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Avrupa'daki ev sahibi olma oranlarına bakıldığında en alt sırada %42.3 ile İsviçre yer alıyor.

Avrupa'daki ev sahibi olma oranlarına bakıldığında en alt sırada %42.3 ile İsviçre yer alıyor.

Onun üstünde ise liste şu şekilde ilerliyor:

  • %47.6 ile Almanya,

  • %54.3 ile Avusturya

Konut fiyatlarında artış yaşayan Türkiye ise %56.7 oranıyla sondan 4. sırada yer alıyor.

Konut fiyatlarında artış yaşayan Türkiye ise %56.7 oranıyla sondan 4. sırada yer alıyor.

Liste Türkiye’nin üstünde ise %60 ile Danimarka, onun üstünde ise %63.1 ile Fransa yer alıyor.

Bu verilerin en son 2023'te güncellenmiş olduğunun altını çizelim.

Listenin aşağıdan yukarı doğru devamı ise şu şekilde…

Listenin aşağıdan yukarı doğru devamı ise şu şekilde…

  • %64.9 ile İsveç,

  • %65.2 ile Birleşik Krallık,

  • %67.6 ile Lüksemburg,

  • %68.8 ile Kıbrıs,

  • %69.2 ile Finlandiya,

  • %69.4 ile İrlanda,

  • %69.6 ile Yunanistan.

%70 ve üstü ev sahibi olma oranlara sahip ülkeler de şöyle…

%70 ve üstü ev sahibi olma oranlara sahip ülkeler de şöyle…

  • %70.2 ile Hollanda, 

  • %71.9 ile Belçika,

  • %74.7 ile Malta,

  • %75.2 ile İtalya,

  • %75.2 ile Slovenya,

  • %75.3 ile İspanya,

  • %76 ile Çekya ve Portekiz,

  • ve son olarak %79.2 ile Norveç.

Sıra geldi %80’lere varan oranları ile Avrupa ülkelerine!

Sıra geldi %80’lere varan oranları ile Avrupa ülkelerine!

  • %80.7 ile Estonya,

  • %82.8 ile Letonya,

  • %85.8 ile Kuzey Makedonya,

  • %86.1 ile Bulgaristan,

  • %87.3 ile Polonya,

  • %88.8 ile Litvanya.

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Son olarak bahsedeceğimiz ise listenin başındakiler…

Son olarak bahsedeceğimiz ise listenin başındakiler…

  • %90.5 ile Macaristan,

  • %91 ile Karadağ,

  • %91.2 ile Hırvatistan,

  • %91.6 ile Sırbistan, 

  • %93.6 ile Slovakya,

  • %95.6 ile Romanya.

Listede birinci olan Avrupa ülkesi ise Arnavutluk!

Listede birinci olan Avrupa ülkesi ise Arnavutluk!

Peki bu oranlardaki farklılık niye? İnsanların ev sahibi olup olamamasını neler etkiliyor?

Peki bu oranlardaki farklılık niye? İnsanların ev sahibi olup olamamasını neler etkiliyor?

Başlıca etki tabii ki düşük konut fiyatları ve bu konutları satın alabilmek için gerekli yüksek gelir seviyesi. Ancak bu iki temel değişken tek başına yeterli gelmiyor. 

Aynı zamanda merkez bankalarının düşük faiz politikaları da ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Çünkü düşük faiz politikaları beraberinde konut kredisindeki faiz oranlarının düşüklüğünü de getiriyor. 

Ayrıca devletin teşvik için sunduğu düşük faizli konut kredileri, ilk kez ev alacaklara özel uygulamalar gibi yardımlar da insanların daha kolay ev sahibi olmasını sağlıyor.

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