Vatandaşların Yüzde Kaçı Ev Sahibi? Avrupa’da Ülkelere Göre Ev Sahipliği Oranları

Başlıca etki tabii ki düşük konut fiyatları ve bu konutları satın alabilmek için gerekli yüksek gelir seviyesi. Ancak bu iki temel değişken tek başına yeterli gelmiyor.

Aynı zamanda merkez bankalarının düşük faiz politikaları da ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Çünkü düşük faiz politikaları beraberinde konut kredisindeki faiz oranlarının düşüklüğünü de getiriyor.

Ayrıca devletin teşvik için sunduğu düşük faizli konut kredileri, ilk kez ev alacaklara özel uygulamalar gibi yardımlar da insanların daha kolay ev sahibi olmasını sağlıyor.