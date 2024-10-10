Vatandaşların Yüzde Kaçı Ev Sahibi? Avrupa’da Ülkelere Göre Ev Sahipliği Oranları
Vatandaşların Yüzde Kaçı Ev Sahibi? Avrupa’da Ülkelere Göre Ev Sahipliği Oranları
Eğer Avrupa genelinde toplumun ne kadarı ev sahibi diye merak ediyorsanız bu içerikte cevabı bulabilirsiniz! İlk olarak en düşük ev sahibi olma oranlarından bahsettikten sonra en sonda ise en yüksek oranlardan bahsedeceğiz.
Aşağı kaydırmaya devam edin!
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Avrupa'daki ev sahibi olma oranlarına bakıldığında en alt sırada %42.3 ile İsviçre yer alıyor.
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Konut fiyatlarında artış yaşayan Türkiye ise %56.7 oranıyla sondan 4. sırada yer alıyor.
Listenin aşağıdan yukarı doğru devamı ise şu şekilde…
%70 ve üstü ev sahibi olma oranlara sahip ülkeler de şöyle…
Sıra geldi %80’lere varan oranları ile Avrupa ülkelerine!
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