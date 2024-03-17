Uzun Zaman Sonra Sevdiğin Birini Görmüş Kadar İyi Hissettiren 17 Şarkı
Uzun Zaman Sonra Sevdiğin Birini Görmüş Kadar İyi Hissettiren 17 Şarkı
Bazı duygular var ki yerini hiçbir şey alamaz... Hele ki konu özlemse ancak yaşayanlar bilir. Uzun zaman sonra sevdiğin birini görmenin duygusu da içimize oturur. O zaman duygusal parçalar için sizi şöyle alalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cem Adrian - Cem Adrian - Elbet Bir Gün Buluşacağız (Official Lyric Video)
2. Teoman - Bana Öyle Bakma (Official Video)
3. Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Yalnızlık Ömür Boyu
4. Sil Baştan
5. Ceyl'an Ertem & Can Güngör - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Zeki Muren - Simdi Uzaklardasin
7. Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet (1985-1990)
8. Seni Her Gördüğümde
9. Hümeyra-kördüğüm
10. Tülay Özer - Büklüm Büklüm
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Fikret Kızılok - Gönül
12. Duydum Ki Unutmuşsun
13. Hasretinle Yandı Gönlüm
14. Ta Uzak Yollardan
15. Fikret Kızılok - Güzel Ne Güzel Olmuşsun (Orjinal Plak Kayıt)
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Ezginin Günlügü - Gelmiyorsun
17. Nükhet Duru - Ben Sana Vurgunum
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda