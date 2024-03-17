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Uzun Zaman Sonra Sevdiğin Birini Görmüş Kadar İyi Hissettiren 17 Şarkı

etiket Uzun Zaman Sonra Sevdiğin Birini Görmüş Kadar İyi Hissettiren 17 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 13:01

Bazı duygular var ki yerini hiçbir şey alamaz... Hele ki konu özlemse ancak yaşayanlar bilir. Uzun zaman sonra sevdiğin birini görmenin duygusu da içimize oturur. O zaman duygusal parçalar için sizi şöyle alalım...

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1. Cem Adrian - Cem Adrian - Elbet Bir Gün Buluşacağız (Official Lyric Video)

2. Teoman - Bana Öyle Bakma (Official Video)

3. Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) - Yalnızlık Ömür Boyu

4. Sil Baştan

5. Ceyl'an Ertem & Can Güngör - Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

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6. Zeki Muren - Simdi Uzaklardasin

7. Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet (1985-1990)

8. Seni Her Gördüğümde

9. Hümeyra-kördüğüm

10. Tülay Özer - Büklüm Büklüm

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11. Fikret Kızılok - Gönül

12. Duydum Ki Unutmuşsun

13. Hasretinle Yandı Gönlüm

14. Ta Uzak Yollardan

15. Fikret Kızılok - Güzel Ne Güzel Olmuşsun (Orjinal Plak Kayıt)

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16. Ezginin Günlügü - Gelmiyorsun

17. Nükhet Duru - Ben Sana Vurgunum

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