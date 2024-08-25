Uzmanından Beyin Sağlığını Koruyan 10 Besin

Hafıza Merkezi Diyetisyeni Beyza Tağraf, beyin sağlığını korumak için günlük beslenmeye eklenmesi gereken gıdaları açıkladı. Tağraf, “Yaban mersininden somon balığına, cevizden zeytinyağına kadar birçok besin, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir ve nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabilir.” dedi.