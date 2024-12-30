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Uzaklara Daldırdığı İçin Metrobüste Dinlerken En Az 2 Durak Kaçırma Garantili 12 Şarkı

etiket Uzaklara Daldırdığı İçin Metrobüste Dinlerken En Az 2 Durak Kaçırma Garantili 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.12.2024 - 01:00

Bazı şarkılar vardır ki insanın içine işler ve nerede olursa olsun onu derin bir overthinkistana götürür... Böyle şarkıları dinlerken metrobüste bir iki durak kaçırmak garantili, o konuda sizi uyaralım!

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1. Dedublüman x Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum

2. Electro Tülay - Gönlüm

3. Hande Yener - Ben Senin Delinim

4. Sertab Erener - Bir Damla Gözlerimde

5. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın

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6. mor ve ötesi - Dünyaya Bedel

7. İzel - Düşer O

8. Pinhani - İyi Böyle

9. Seksendört - Anlayamazsın

10. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar

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11. Candan Erçetin - Meğer

12. Sezen Aksu - Gülümse

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Radlands
Radlands
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