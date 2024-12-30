Uzaklara Daldırdığı İçin Metrobüste Dinlerken En Az 2 Durak Kaçırma Garantili 12 Şarkı
Uzaklara Daldırdığı İçin Metrobüste Dinlerken En Az 2 Durak Kaçırma Garantili 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır ki insanın içine işler ve nerede olursa olsun onu derin bir overthinkistana götürür... Böyle şarkıları dinlerken metrobüste bir iki durak kaçırmak garantili, o konuda sizi uyaralım!
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1. Dedublüman x Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
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2. Electro Tülay - Gönlüm
3. Hande Yener - Ben Senin Delinim
4. Sertab Erener - Bir Damla Gözlerimde
5. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın
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6. mor ve ötesi - Dünyaya Bedel
7. İzel - Düşer O
8. Pinhani - İyi Böyle
9. Seksendört - Anlayamazsın
10. Derya Uluğ - Sana Çıkıyor Yollar
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11. Candan Erçetin - Meğer
12. Sezen Aksu - Gülümse
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