Uzak Doğu'nun Gizemli Tatlarına Yolculuk: İstanbul’un Yeni Asyalısı JIE’ye Davetlisiniz!
Uzak Doğu'nun Gizemli Tatlarına Yolculuk: İstanbul’un Yeni Asyalısı JIE’ye Davetlisiniz!
Birbirinden farklı kültüre ve mutfağa ev sahipliği yapan İstanbul için yeni ve eşsiz bir Uzak Doğu deneyimi başlıyor. Ataşehir’in prestijli noktalarından Bulvar 216’da kapılarını açan JIE; Japon Mutfağı, Çin Mutfağı ve Thai Mutfağından özgün reçeteleri misafirleriyle buluşturuyor.
Kıtaları Buluşturan Bir Deneyim
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Köklerine Bağlı Özgün Reçeteler
Özgün Kokteyller ve Geleneksel Tatlarla Büyüleyici Bir Yolculuk
JIE, Uzak Doğu’nun gerçek tadını hissetmek isteyenleri İstanbul’un gerçek Asyalısıyla tanışmaya davet ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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