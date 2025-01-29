Uzak Doğu'nun Gizemli Tatlarına Yolculuk: İstanbul’un Yeni Asyalısı JIE’ye Davetlisiniz!

Asya’nın geniş ve çeşitli coğrafyasından gelen taze mahsullerin buluştuğu JIE mutfağında; Çin, Japon ve Thai kültürüne özgü lezzetler, ilhamını yerel şeflerin geleneğe bağlılığından alıyor. Tarihi kökenleri ve yüzyıllardır süregelen zenginliğiyle özel günlerinizin, öğle ve akşam buluşmalarınızın yeni durağı olmaya hazırlanıyor. En taze baharatların, en renkli mahsullerle buluştuğu bu geniş yelpazede; acı, tatlı, tuzlu ve ekşi tatlar Asya harmonisiyle yeniden yorumlanıyor.

Vejetaryen ve pesketaryen seçenekleriyle her damak zevkine hitap eden JIE, özel günlerden günlük buluşmalara kadar her anı unutulmaz kılmayı vaat ediyor.