onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Uzak Doğu'nun Gizemli Tatlarına Yolculuk: İstanbul’un Yeni Asyalısı JIE’ye Davetlisiniz!

Uzak Doğu'nun Gizemli Tatlarına Yolculuk: İstanbul’un Yeni Asyalısı JIE’ye Davetlisiniz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
29.01.2025 - 12:19

Birbirinden farklı kültüre ve mutfağa ev sahipliği yapan İstanbul için yeni ve eşsiz bir Uzak Doğu deneyimi başlıyor. Ataşehir’in prestijli noktalarından Bulvar 216’da kapılarını açan JIE; Japon Mutfağı, Çin Mutfağı ve Thai Mutfağından özgün reçeteleri misafirleriyle buluşturuyor.

Kıtaları Buluşturan Bir Deneyim

Kıtaları Buluşturan Bir Deneyim

JIE, adım attığınız anda sizi Uzak Doğu’nun sakin, mistik ve zamansız atmosferine davet ediyor. Renklerin büyüsü, detaylarla zenginleştirilmiş aksesuarlar ve 800 metrekarelik ferah oturma alanı sayesinde hem öğle yemeklerinizi hem de akşam buluşmalarınızı unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor. Uzak Doğu’nun köklü yemek felsefesine sadık kalarak hazırlanan özgün tabaklar, burada Asya ve Avrupa’yı bir araya getiriyor.

Köklerine Bağlı Özgün Reçeteler

Köklerine Bağlı Özgün Reçeteler

Asya’nın geniş ve çeşitli coğrafyasından gelen taze mahsullerin buluştuğu JIE mutfağında; Çin, Japon ve Thai kültürüne özgü lezzetler, ilhamını yerel şeflerin geleneğe bağlılığından alıyor.  Tarihi kökenleri ve yüzyıllardır süregelen zenginliğiyle özel günlerinizin, öğle ve akşam buluşmalarınızın yeni durağı olmaya hazırlanıyor. En taze baharatların, en renkli mahsullerle buluştuğu bu geniş yelpazede; acı, tatlı, tuzlu ve ekşi tatlar Asya harmonisiyle yeniden yorumlanıyor. 

Vejetaryen ve pesketaryen seçenekleriyle her damak zevkine hitap eden JIE, özel günlerden günlük buluşmalara kadar her anı unutulmaz kılmayı vaat ediyor.

Özgün Kokteyller ve Geleneksel Tatlarla Büyüleyici Bir Yolculuk

Özgün Kokteyller ve Geleneksel Tatlarla Büyüleyici Bir Yolculuk

JIE’nin imza kokteylleri, Uzak Doğu’nun derin dokusunu bir yudumda deneyimlemenizi sağlıyor. Japonya’nın geleneksel içkisi Sake, geleneklere sadık kalınarak özel olarak hazırlanıyor. Her bir kokteyl, sohbetlerinize eşlik ederek anılarınızı tatlandırıyor.

JIE, Uzak Doğu’nun gerçek tadını hissetmek isteyenleri İstanbul’un gerçek Asyalısıyla tanışmaya davet ediyor.

JIE, Uzak Doğu’nun gerçek tadını hissetmek isteyenleri İstanbul’un gerçek Asyalısıyla tanışmaya davet ediyor.

JIE, sadece bir restoran değil, aynı zamanda Asya kültürünü derinlemesine deneyimleyebileceğiniz bir yaşam alanı. Tadım etkinlikleri, imza buluşmalar ve coğrafyaya özgü etkinliklerle konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

#işbirliği

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın