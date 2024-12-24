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“Uymamanız” Gereken Yeni Yıl Tavsiyeleri

etiket “Uymamanız” Gereken Yeni Yıl Tavsiyeleri

Pelin Çini
Pelin Çini - yazio
24.12.2024 - 18:10

Herkesin her şeyi bildiği (evet HER ŞEYİ) bir dönemde yaşıyoruz. Nasıl hissetmemiz gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl gözükmemiz gerektiğini, neye inanmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini hatta nasıl beslenip, nasıl uyuyup, nasıl sevişmemiz gerektiğini bile bilen insanlarla dolu etrafımız. Belki siz de belki ben de “onlardan” biriyiz. Ya da ister istemez BAZEN onlardan birine dönüşür haldeyiz. 

“Bizi bu hale sosyal medya getirdi, eskiler ne güzeldi.” klişesinden çok daha fazlasını kast ediyorum. Ama evet sosyal medya bu bahsettiğim durumu artırdı, görünür ve de kabul edilir hale getirdi.

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Eskiden evlerimizde başkaları hakkında kararlar verirken ya da ancak SORULDUĞU zaman fikirlerimizi “uzman kesilip” anlatırken şimdi elimizdeki o küçük canavarlar (Cep telefonlarından bahsediyorum.) vasıtasıyla anında aklımızdan geçenleri tüm dünyaya aktarıveriyoruz.

Eskiden evlerimizde başkaları hakkında kararlar verirken ya da ancak SORULDUĞU zaman fikirlerimizi “uzman kesilip” anlatırken şimdi elimizdeki o küçük canavarlar (Cep telefonlarından bahsediyorum.) vasıtasıyla anında aklımızdan geçenleri tüm dünyaya aktarıveriyoruz.

Hal böyle olunca da hemen hemen her gün hatta her saat yepyeni bir UZMAN, FENOMEN, BİLİRKİŞİ yani KANAAT ÖNDERİ (influencer’ın sözlük anlamı) doğuyor. Ben bu satırları yazarken de doğdu. Birileri bir yerlerde kamerasını açmış ideal evliliği, doğru beslenme sistemini ya da ekonomik yatırımları anlatıyor. 

Seneler evvel Milliyet’te çalışırken yeni yıl haftası yapmak zorunda olduğumuz sayfalar olurdu. Hediye tavsiyeleri, yılbaşı sofrası için tarifler ya da ertesi gün alkolü bünyeden atmak için uygulanması gerekenler gibi. Hepimiz o sayfalardan nefret eder ve birine kakalamaya çalışırdık. Ben epey sessiz bir tip olduğumdan da genelde bana patlardı. Senelerce yeni yıl tavsiyelerini derlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki uymanız gereken tek tavsiye “BAŞKALARINDAN TAVSİYE ALMAMAK” olmalı.

Çünkü bu hayat biricik ve size ait. Kimse sizin ne hissettiğinizi ne yaşıyor olduğunuzu, kafanızdan, kalbinizden, beyninizden geçenleri BİLEMEZ ve de üzgünüm ama ANLAYAMAZ. (Zaten şu hayatta bir başkasının bizi tam olarak ASLA anlayamayacağını kabul ettiğimiz zaman hiç sorunumuz kalmayacak da nedense beceremiyoruz.)

Neyse; madem ben de bu platformda kendi çapımda uzmanlık taslama hakkına sahibim o halde size 2025’e dair yüzde 100 YAPAMAYACAĞINIZ ama BENCE yapmanız gerekenleri SIRALADIM.

Neyse; madem ben de bu platformda kendi çapımda uzmanlık taslama hakkına sahibim o halde size 2025’e dair yüzde 100 YAPAMAYACAĞINIZ ama BENCE yapmanız gerekenleri SIRALADIM.

Dediğim gibi ne beni ne de bir başkasını DİNLEMEK zorunda değilsiniz. Dinlemeyin de…

Bu sene şu kadar kilo vereceğim, bu kadar para kazanacağım hedeflerini not alacaksınız ya hani (Herkesin bir niyet defteri edindiğini düşünüyorum.) oraya kocaman harflerle şunları yazın: 

1. Bu sene bir insana güveneceğim. (En zorundan başladım.)

2. Bu sene birine hayatta en utandığım şeyi anlatacağım.

3. Bu sene birinin yanında onun benim hakkımda ne düşüneceğini hiiç umursamadan saçmalayacağım.

4. Bu sene canım ağlamak istediğinde ağlayacak, altıma işeyecek hale gelene kadar güleceksem de güleceğim.

5. Bu sene içimden gelen her ne ise onu durdurmayacağım. Ondan kaçmayacağım, onu fark etmemek için kendimi türlü şeylerle oyalamak yerine onun ta gözlerinin içine bakacağım. 

6. Yani bu sene kendimle 1 dakika bile olsa çırıl çıplak kalıp, iyi kötü her ne var ise kabul edeceğim. 

7. Kendimi sevmek zorunda değilim (O zor iş seneye bırakalım.) ama en azından kendime “görüldüğünü” ve değerli olduğunu hissettireceğim.

8. Bu sene daha az seyredecek daha çok var olacağım yani başka hayatlara gıpta etmek yerine kendi hatalarımı seçeceğim.

…..ve son olarak BU SENE ben ne halt edersem edeyim hayatın bana hazırladığı sürprizlerin son anda tüm planları taze sınav kağıdı üzerine dökülen kahve gibi tarumar edebileceği gerçeğini UNUTMAYACAĞIM.  Şimdiden iyi yıllar dilerim.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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