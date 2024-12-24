“Uymamanız” Gereken Yeni Yıl Tavsiyeleri

Dediğim gibi ne beni ne de bir başkasını DİNLEMEK zorunda değilsiniz. Dinlemeyin de…

Bu sene şu kadar kilo vereceğim, bu kadar para kazanacağım hedeflerini not alacaksınız ya hani (Herkesin bir niyet defteri edindiğini düşünüyorum.) oraya kocaman harflerle şunları yazın:

1. Bu sene bir insana güveneceğim. (En zorundan başladım.)

2. Bu sene birine hayatta en utandığım şeyi anlatacağım.

3. Bu sene birinin yanında onun benim hakkımda ne düşüneceğini hiiç umursamadan saçmalayacağım.

4. Bu sene canım ağlamak istediğinde ağlayacak, altıma işeyecek hale gelene kadar güleceksem de güleceğim.

5. Bu sene içimden gelen her ne ise onu durdurmayacağım. Ondan kaçmayacağım, onu fark etmemek için kendimi türlü şeylerle oyalamak yerine onun ta gözlerinin içine bakacağım.

6. Yani bu sene kendimle 1 dakika bile olsa çırıl çıplak kalıp, iyi kötü her ne var ise kabul edeceğim.

7. Kendimi sevmek zorunda değilim (O zor iş seneye bırakalım.) ama en azından kendime “görüldüğünü” ve değerli olduğunu hissettireceğim.

8. Bu sene daha az seyredecek daha çok var olacağım yani başka hayatlara gıpta etmek yerine kendi hatalarımı seçeceğim.

…..ve son olarak BU SENE ben ne halt edersem edeyim hayatın bana hazırladığı sürprizlerin son anda tüm planları taze sınav kağıdı üzerine dökülen kahve gibi tarumar edebileceği gerçeğini UNUTMAYACAĞIM. Şimdiden iyi yıllar dilerim.

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