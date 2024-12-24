“Uymamanız” Gereken Yeni Yıl Tavsiyeleri
“Uymamanız” Gereken Yeni Yıl Tavsiyeleri
Herkesin her şeyi bildiği (evet HER ŞEYİ) bir dönemde yaşıyoruz. Nasıl hissetmemiz gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini, nasıl gözükmemiz gerektiğini, neye inanmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini hatta nasıl beslenip, nasıl uyuyup, nasıl sevişmemiz gerektiğini bile bilen insanlarla dolu etrafımız. Belki siz de belki ben de “onlardan” biriyiz. Ya da ister istemez BAZEN onlardan birine dönüşür haldeyiz.
“Bizi bu hale sosyal medya getirdi, eskiler ne güzeldi.” klişesinden çok daha fazlasını kast ediyorum. Ama evet sosyal medya bu bahsettiğim durumu artırdı, görünür ve de kabul edilir hale getirdi.
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Eskiden evlerimizde başkaları hakkında kararlar verirken ya da ancak SORULDUĞU zaman fikirlerimizi “uzman kesilip” anlatırken şimdi elimizdeki o küçük canavarlar (Cep telefonlarından bahsediyorum.) vasıtasıyla anında aklımızdan geçenleri tüm dünyaya aktarıveriyoruz.
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Neyse; madem ben de bu platformda kendi çapımda uzmanlık taslama hakkına sahibim o halde size 2025’e dair yüzde 100 YAPAMAYACAĞINIZ ama BENCE yapmanız gerekenleri SIRALADIM.
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