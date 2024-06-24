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Usta Şeflerin Yemekle İlgili ve Mesleğe Dair Söyledikleri 10 Karın Acıktıran Söz

etiket Usta Şeflerin Yemekle İlgili ve Mesleğe Dair Söyledikleri 10 Karın Acıktıran Söz

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 21:01

Mutfakta bir ustanın elinden çıkan her yemek, sanata dönüşür. Bu yüzden usta şeflerin söyledikleri sözler sadece kulaklara değil, midelere de hitap eder! 

İşte usta şeflerin, mutfağın sihirbazlarının, sizi düşündürecek ve tabii ki acıktıracak sözleri:

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1. "Yanmış ve deneyimli eller mutfaktaki gemilerden daha önemlidir." - Nikita Dudani

1. "Yanmış ve deneyimli eller mutfaktaki gemilerden daha önemlidir." - Nikita Dudani

2. "Sanırım en büyük sırrım ara sıra gizli gizli fast food tüketiyor olmamdır." - D. Ahmet Köse

2. "Sanırım en büyük sırrım ara sıra gizli gizli fast food tüketiyor olmamdır." - D. Ahmet Köse

Şeflerin de arada sırada fast food kaçamağı yaptığını bilmek içimizi rahatlatıyor, değil mi?

3. "Herkes size bir yemeğin ilk ısırığının tadını çıkarabilir, ancak yalnızca gerçek bir aşçı sonuncusunun tadını çıkarmanızı sağlayabilir." - Francois Minot

3. "Herkes size bir yemeğin ilk ısırığının tadını çıkarabilir, ancak yalnızca gerçek bir aşçı sonuncusunun tadını çıkarmanızı sağlayabilir." - Francois Minot

4. "Her zaman şef olduğumu düşünmediğimi söylerim. Ben bir hikaye anlatıcısıyım." - José Andrés

4. "Her zaman şef olduğumu düşünmediğimi söylerim. Ben bir hikaye anlatıcısıyım." - José Andrés

Her yemek bir hikaye anlatır.

5. "Bir yemeğin tadına bakmak unutulmaz olmalı." - Alain Ducasse

5. "Bir yemeğin tadına bakmak unutulmaz olmalı." - Alain Ducasse

Unutulmaz tatlar yaratmak için doğru ekipman şart. Philips Çift Hazneli Airfryer, lezzetli ve unutulmaz yemekler için ideal  yardımcınız.

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6. "Bana ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim." - B. Savarin

6. "Bana ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim." - B. Savarin

Ne yediğiniz kim olduğunuzu gösterir.

7. "Sabretmeyi öğrenin, yemeklere tuzu pişirirken atın. İstemediğiniz zaman yemek yapmayın. Yemek gönül işi, sizden bir parça olması lazım." - M. Cihan Gıpçak

7. "Sabretmeyi öğrenin, yemeklere tuzu pişirirken atın. İstemediğiniz zaman yemek yapmayın. Yemek gönül işi, sizden bir parça olması lazım." - M. Cihan Gıpçak

Mutfakta sabır, lezzetli yemeklerin anahtarı. Yemeğinize gereken özeni göstermek için acele etmeyin, tuzu tam zamanında ekleyin. İstemediğiniz zaman yemek yapmak ise ne kendinize ne de yemeğe haksızlık olur. Yemek yapmak, sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda duygularınızı ve sevginizi de kattığınız bir süreç.

8. "Yemek bir şehrin kültürünü çok iyi temsil ediyor. Bir yeri ve insanları tanımak için yemeklerini yemelisin." - Emeril Lagasse

8. "Yemek bir şehrin kültürünü çok iyi temsil ediyor. Bir yeri ve insanları tanımak için yemeklerini yemelisin." - Emeril Lagasse

9. "Ne yersen osun, o yüzden iyi ye." - Şef Francesco

9. "Ne yersen osun, o yüzden iyi ye." - Şef Francesco

İyi beslenmek, iyi hissetmeten geçer!

10. "Felsefem, eğer bir kişinin yemek ve şarap hakkındaki bilgisini geliştirebilirsem geceleri daha iyi uyuyabilirim." - Emeril Lagasse

10. "Felsefem, eğer bir kişinin yemek ve şarap hakkındaki bilgisini geliştirebilirsem geceleri daha iyi uyuyabilirim." - Emeril Lagasse

Düşünsenize, birinin yemek ve şarapla ilgili bilgi sahibi olmasını sağladığınızda, onların hayatına küçük ama anlamlı bir dokunuş yapmış oluyorsunuz. Lagasse'nin felsefesi de tam burada devreye giriyor: İnsanlara bu konuda bir şeyler öğretmek, onları mutlu etmek ve böylece kendisi de huzur içinde uyuyabilmek. Yani, güzel bir yemeğin ve iyi bir şarabın sırlarını paylaşmak, sadece sofraları değil, yürekleri de ısıtıyor. Kendisi de bunun verdiği mutlulukla mışıl mışıl uyuyor!

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