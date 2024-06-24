Usta Şeflerin Yemekle İlgili ve Mesleğe Dair Söyledikleri 10 Karın Acıktıran Söz
Usta Şeflerin Yemekle İlgili ve Mesleğe Dair Söyledikleri 10 Karın Acıktıran Söz
Mutfakta bir ustanın elinden çıkan her yemek, sanata dönüşür. Bu yüzden usta şeflerin söyledikleri sözler sadece kulaklara değil, midelere de hitap eder!
İşte usta şeflerin, mutfağın sihirbazlarının, sizi düşündürecek ve tabii ki acıktıracak sözleri:
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1. "Yanmış ve deneyimli eller mutfaktaki gemilerden daha önemlidir." - Nikita Dudani
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2. "Sanırım en büyük sırrım ara sıra gizli gizli fast food tüketiyor olmamdır." - D. Ahmet Köse
3. "Herkes size bir yemeğin ilk ısırığının tadını çıkarabilir, ancak yalnızca gerçek bir aşçı sonuncusunun tadını çıkarmanızı sağlayabilir." - Francois Minot
4. "Her zaman şef olduğumu düşünmediğimi söylerim. Ben bir hikaye anlatıcısıyım." - José Andrés
5. "Bir yemeğin tadına bakmak unutulmaz olmalı." - Alain Ducasse
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