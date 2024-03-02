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Ünlü Bir Şef Olsaydın Hangi Mutfakta Ustalaşırdın?

etiket Ünlü Bir Şef Olsaydın Hangi Mutfakta Ustalaşırdın?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 19:02

Bize bi' şef olsan nasıl bir tarzın olacağından bahset sana hangi mutfakta uzmanlaşacağını söyleyelim. 

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, şu an bir yemek hazırlayacak olsan bu malzemelerden hangisine öncelik verirsin?

2. Peki bu pişirme tekniklerinden hangisini tercih edersin?

3. Bir yemekte bunlardan hangisi daha önemli diye sorsak?

4. Bu yemek türlerinden hangisi senin damak zevkine daha uygun?

5. Sen bir şef olsan mutfağındaki ekip arkadaşlarına karşı tavrın bunlardan hangisi olurdu?

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6. O zaman söyle bakalım, bir yemek yarışmasına katılsan hangi kategoride daha başarılı olurdun?

7. Kendi imza yemeğinde bu malzemelerden hangisini kullanmak isterdin?

8. Son olarak söyle bakalım, yaptığın yemekte bunlardan hangisine daha çok özen gösterirsin?

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Akdeniz Mutfağı!

Akdeniz Mutfağı!

Senin için önemli olan taze deniz ürünleri ve hafif, sağlıklı yemekler. Balıklar, deniz mahsulleri, zeytinyağlı yemekler ve taze sebzelerle çalışmayı seviyorsun. Meze tariflerinde ustalaşabilir ve Akdeniz mutfağının çeşitli lezzetlerini bir araya getirebilirsin.

Fransız Mutfağı!

Fransız Mutfağı!

Senin için önemli olan organik ve doğal malzemelerle lezzetli yemekler yapmak. Sebzeler, otlar, ve kaliteli etlerle çalışarak Fransız mutfağına özgü tatları yakalayabilirsin. Soslar, çorbalar ve özenle hazırlanmış ana yemeklerde uzmanlık geliştirebilirsin.

Asya Mutfağı!

Asya Mutfağı!

Organik ve doğal malzemelerle çalışmayı seviyorsan, Asya mutfağının organik yaklaşımlarına odaklanabilirsin. Sushi, miso çorbası gibi özgün lezzetleri keşfedebilir ve Zen tarzında minimalist sunumlarla dikkat çekebilirsin.

Orta Doğu Mutfağı!

Orta Doğu Mutfağı!

Baharatlarla ve egzotik lezzetlerle dans etmeyi seven bir şeften bahsediyorsak, Orta Doğu mutfağı senin için ideal olabilir. Kebaplar, falafel gibi özgün tariflerle kendini ifade edebilir ve humus, baba ganuş gibi mezelerle lezzet dolu sofralar kurabilirsin.

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