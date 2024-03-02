Ünlü Bir Şef Olsaydın Hangi Mutfakta Ustalaşırdın?

Baharatlarla ve egzotik lezzetlerle dans etmeyi seven bir şeften bahsediyorsak, Orta Doğu mutfağı senin için ideal olabilir. Kebaplar, falafel gibi özgün tariflerle kendini ifade edebilir ve humus, baba ganuş gibi mezelerle lezzet dolu sofralar kurabilirsin.