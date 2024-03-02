Ünlü Bir Şef Olsaydın Hangi Mutfakta Ustalaşırdın?
Ünlü Bir Şef Olsaydın Hangi Mutfakta Ustalaşırdın?
02.03.2024 - 19:02
Bize bi' şef olsan nasıl bir tarzın olacağından bahset sana hangi mutfakta uzmanlaşacağını söyleyelim.
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, şu an bir yemek hazırlayacak olsan bu malzemelerden hangisine öncelik verirsin?
2. Peki bu pişirme tekniklerinden hangisini tercih edersin?
3. Bir yemekte bunlardan hangisi daha önemli diye sorsak?
4. Bu yemek türlerinden hangisi senin damak zevkine daha uygun?
5. Sen bir şef olsan mutfağındaki ekip arkadaşlarına karşı tavrın bunlardan hangisi olurdu?
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6. O zaman söyle bakalım, bir yemek yarışmasına katılsan hangi kategoride daha başarılı olurdun?
7. Kendi imza yemeğinde bu malzemelerden hangisini kullanmak isterdin?
8. Son olarak söyle bakalım, yaptığın yemekte bunlardan hangisine daha çok özen gösterirsin?
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