Twitter'da İlişkiler Üzerine Linçlenme Garantili Fikirlerini Söyleyen Kişiler
Twitter'da İlişkiler Üzerine Linçlenme Garantili Fikirlerini Söyleyen Kişiler
“Mağarada mı yaşıyorsun?” dedirtecek fikirlerinizi paylaşır mıydınız? Twitter’da (X) bir kullanıcının bu soruyu sormasıyla birlikte platform adeta fikir festivaline döndü. Kimi “Evlenmeden cinsel ilişki olmaz” derken, kimi “Sevgilimin karşı cinsle yakın arkadaşlığı olamaz” diyerek tartışmayı ateşledi. Paylaşılan düşünceler kimi zaman destek bulurken, kimi zaman linç furyasının hedefi oldu. Peki sizin bu konudaki fikriniz ne olurdu?
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X platformunda bir kullanıcı ''Mağarada mı yaşıyorsun?' dedirtecek bir fikrini belirt'' diyerek tartışma başlattı.
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Evlilik öncesi cinsel ilişki karşıtı da vardı,
Stalk yapmanın aldatma olduğunu düşünen de...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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