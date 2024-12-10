TVekstra, Deloitte Teknoloji Fast 50 Listesine Girdi!
TVekstra, Deloitte Teknoloji Fast 50 Listesine Girdi!
Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olan, dijital televizyon teknolojileri ve adreslenebilir TV reklamcılığı alanında yenilikçi çözümler sunan TVekstra, Deloitte Teknoloji Fast 50 Programı'nda yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu prestijli liste, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketini belirliyor ve sektördeki yenilikçilik, girişimcilik ve başarıyı ödüllendiriyor.
TVekstra Kurucu Ortağı ve CEO’su Merve Eraslanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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TVekstra’nın bu başarıya ulaşmasında, inovasyon odaklı projeleri ve dijital televizyon teknolojilerinde sunduğu öncü çözümler etkili oldu.
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