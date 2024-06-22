Tuz Gölü Pembeye Döndü: Alg ve Bakteri Patlaması
Tuz Gölü Pembeye Döndü: Alg ve Bakteri Patlaması
Türkiye’nin en büyük ikinci golü olan Tuz Gölü, içerisindeki algler (yosun) ve bakteriler sebebiyle pembe renge büründü. Gölün bir kısmını pembe bir kısmını beyaz olması ilginç bir görsel şölen oluşturdu.
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Aksaray, Konya ve Ankara illeri sınırlarında bulunan Tuz Gölü’nün renginde yaşanan farklılık sosyal medyada da gündem oldu.
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Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor. Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.
Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü'nde son olarak “pembe beyaz” şölen yaşanıyor.
Vatadaşlar, ortopedik rahatsızlıkları iyi geldiğini düşündüğü Tuz Gölü’ne yoğun ilgi gösteriyor.
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Tuz Gölü'nün görüntüsü 👇
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