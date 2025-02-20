TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın Adliyeye Götürülmesine Ekonomistlerin Yorumları
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın Adliyeye Götürülmesine Ekonomistlerin Yorumları
Son iki günün gündemi Türkiye'nin önemli kurumlarından TÜSİAD ve hükümet arasındaki karşılıklı salvolar oldu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümeti hukuk ve ekonomi konularında eleştirince Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalara sert yanıt verdi. Tabii Erdoğan'ın haddini aştığını belirttiği TÜSİAD'ın başkanı ve YİK üyesi geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Turan'ın adliyede ifade vermeye götürülürken verilen görüntü ise iş dünyası tarafından tepkiyle karşılandı.
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Ekonomi ve finans dünyasının tanınan isimleri de durumu yabancı yatırımcı üzerinden değerlendirdi.
Diğer tepkiler şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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