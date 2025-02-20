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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın Adliyeye Götürülmesine Ekonomistlerin Yorumları

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın Adliyeye Götürülmesine Ekonomistlerin Yorumları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2025 - 18:22

Son iki günün gündemi Türkiye'nin önemli kurumlarından TÜSİAD ve hükümet arasındaki karşılıklı salvolar oldu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümeti hukuk ve ekonomi konularında eleştirince Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamalara sert yanıt verdi. Tabii Erdoğan'ın haddini aştığını belirttiği TÜSİAD'ın başkanı ve YİK üyesi geçtiğimiz gün gözaltına alındı. Turan'ın adliyede ifade vermeye götürülürken verilen görüntü ise iş dünyası tarafından tepkiyle karşılandı.

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Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın görüntüyü şu sözlerle eleştirdi:

Ekonomi ve finans dünyasının tanınan isimleri de durumu yabancı yatırımcı üzerinden değerlendirdi.

Ekonomi ve finans dünyasının tanınan isimleri de durumu yabancı yatırımcı üzerinden değerlendirdi.
twitter.com

Diğer tepkiler şu şekilde;

Diğer tepkiler şu şekilde;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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