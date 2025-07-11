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Türkiye'ye Fransa'dan Birincilik Geldi: İda Gülru Şahin, Prestijli Piyano Yarışmasında 1. Oldu!

Türkiye'ye Fransa'dan Birincilik Geldi: İda Gülru Şahin, Prestijli Piyano Yarışmasında 1. Oldu!

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Onedio Content - Onedio Editörü
11.07.2025 - 14:21

İda Gülru Şahin, 27- 30 Haziran 2025 tarihler arasında Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen 4. Concours International de Piano Samson François adlı prestijli yarışmada, 6-8 yaş “Young Children” kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak ülkemizi gururla temsil etti! 🇹🇷🏆

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Aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Çin ve Japonya’nın da bulunduğu pek çok ülkeden toplam 19 yarışmacının yer aldığı bu uluslararası yarışmada,

Türkiye’den katılan tek yarışmacı olan İda Gülru Şahin, sahnedeki olgun ve etkileyici performansıyla büyük beğeni topladı.

Bu önemli ödül, yalnızca genç bir müzisyenin başarısı değil; aynı zamanda Türkiye’deki piyano eğitiminin seviyesinin ve kalitesinin uluslararası platformlarda gururla temsil edildiğinin de bir göstergesidir.

🌟 İda’nın bu başarı hikâyesinde, onun piyano yolculuğuna rehberlik eden değerli öğretmeni Evelina Yücel’in özverili katkısı ve yönlendirmesi çok kıymetlidir. Disiplinli çalışma, sabır ve müzik sevgisiyle harmanlanan bu süreç, İda’nın yeteneğini en doğru şekilde açığa çıkarmıştır.

Yarışmanın saygınlığı yalnızca katılımcılarıyla değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde tanınmış seçkin jüri üyeleriyle de dikkat çekmektedir.

Bu yılki jüri kadrosunda yer alan bazı önemli isimler:

  • Giuliano Adorno (İtalya)

  • Nicolas Bringuier (Fransa)

  • Christine Gastaud (Fransa)

  • Magdalena Hirsz (Polonya)

  • Florian Koltun (Almanya)

Uluslararası alanda tanınan bu değerli müzisyenlerin yer aldığı jüri tarafından verilen 1.lik ödülü, İda Gülru Şahin’in müzikal yetkinliğini ve gelecekteki potansiyelini tescillemiş oldu.

Bu başarıda emeği geçen başta İda olmak üzere, onun gelişim sürecine rehberlik eden öğretmeni Evelina Yücel’i ve daima destek olan ailesini gönülden kutluyor; İda’nın sanat yolculuğunda daha nice uluslararası başarıya imza atacağına yürekten inanıyoruz.

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