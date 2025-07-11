Türkiye'ye Fransa'dan Birincilik Geldi: İda Gülru Şahin, Prestijli Piyano Yarışmasında 1. Oldu!
İda Gülru Şahin, 27- 30 Haziran 2025 tarihler arasında Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen 4. Concours International de Piano Samson François adlı prestijli yarışmada, 6-8 yaş “Young Children” kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak ülkemizi gururla temsil etti! 🇹🇷🏆
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