Türkiye'ye Fransa'dan Birincilik Geldi: İda Gülru Şahin, Prestijli Piyano Yarışmasında 1. Oldu!

Yarışmanın saygınlığı yalnızca katılımcılarıyla değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde tanınmış seçkin jüri üyeleriyle de dikkat çekmektedir.

Bu yılki jüri kadrosunda yer alan bazı önemli isimler:

Giuliano Adorno (İtalya)

Nicolas Bringuier (Fransa)

Christine Gastaud (Fransa)

Magdalena Hirsz (Polonya)

Florian Koltun (Almanya)

Uluslararası alanda tanınan bu değerli müzisyenlerin yer aldığı jüri tarafından verilen 1.lik ödülü, İda Gülru Şahin’in müzikal yetkinliğini ve gelecekteki potansiyelini tescillemiş oldu.

Bu başarıda emeği geçen başta İda olmak üzere, onun gelişim sürecine rehberlik eden öğretmeni Evelina Yücel’i ve daima destek olan ailesini gönülden kutluyor; İda’nın sanat yolculuğunda daha nice uluslararası başarıya imza atacağına yürekten inanıyoruz.