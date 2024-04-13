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Türkiye'nin Ekonomi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Türkiye'nin Ekonomi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 17:02

Bu testte verdiğin yanıtlara göre Türkiye'nin ekonomi tarihine ne kadar hakimsin?

Söylüyoruz!

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1. Türkiye'nin enflasyonla mücadele tarihindeki dönüm noktalarından biri olan "24 Ocak Kararları" hangi yıl alındı?

1. Türkiye'nin enflasyonla mücadele tarihindeki dönüm noktalarından biri olan "24 Ocak Kararları" hangi yıl alındı?

2. Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ölçen ve GSYİH'nin reel olarak değerlendirilmesini sağlayan endeks hangisidir?

2. Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ölçen ve GSYİH'nin reel olarak değerlendirilmesini sağlayan endeks hangisidir?

3. Türkiye'nin 2001 ekonomik krizi sonrası uyguladığı ekonomik programın adı nedir?

3. Türkiye'nin 2001 ekonomik krizi sonrası uyguladığı ekonomik programın adı nedir?

4. Türkiye'nin resmi para birimi Türk Lirası, hangi yıl eski para birimi Türk Lirası'nın altı sıfırlı olarak değiştirildi?

5. Türkiye'nin tarihinde "yeşil" ve "mavi" olmak üzere iki kez döviz krizi yaşanmıştır. Bu dönemler hangi yıllara denk gelmektedir?

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6. Türkiye'nin 1980'lerde yaşadığı en yüksek enflasyon oranı hangi yıl ve ne kadar oldu?

7. Türkiye'nin 2001 ekonomik krizinde IMF'den aldığı destek paketi ne kadar tutardaydı?

8. Son soru! Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi hangisidir?

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Fazlasıyla!

Sen Türkiye'nin ekonomik tarihinde olan biten her şeyi detaylarıyla ve çok iyi biliyorsun. Ekonomi hakkında bir sorusu olan mutlaka soluğu senin yanında alıyor. Kriz zamanları, enflasyon oranları, uygulanan politikalar... Hepsi senden soruluyor! Bu konudaki bilgi düzeyin takdir edilesi!

Bilgi düzeyin oldukça iyi!

Sen Türkiye'nin ekonomik tarihi hakkında her detaya hakim olmasan da Türk ekonomisini biliyorum ve tanıyorum diyebilecek düzeyde bilgiye sahipsin. Bu nedenle ekonomi sorularında joker hakkı olarak kullanılabilirsin! Birkaç ufak soru kaçırsan da bu testten sonra gözünden kaçmayacağına eminiz!

Hakim olduğunu söyleyemeyiz...

Belki ilgi alanın değil, belki öğrenmeye çalışıyorsun, belki de bu teste yalnızca genel kültürünü sınamak için geldin. Sebebi ne olursa olsun Türkiye'nin ekonomi tarihi hakkında birkaç ufak detay biliyorsun. Bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan çok daha fazla okumalı ve bu teste tekrar gelmelisin!

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