Türkiye'nin Ekonomi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Türkiye'nin Ekonomi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Bu testte verdiğin yanıtlara göre Türkiye'nin ekonomi tarihine ne kadar hakimsin?
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1. Türkiye'nin enflasyonla mücadele tarihindeki dönüm noktalarından biri olan "24 Ocak Kararları" hangi yıl alındı?
2. Türkiye'nin ekonomik büyüme performansını ölçen ve GSYİH'nin reel olarak değerlendirilmesini sağlayan endeks hangisidir?
3. Türkiye'nin 2001 ekonomik krizi sonrası uyguladığı ekonomik programın adı nedir?
4. Türkiye'nin resmi para birimi Türk Lirası, hangi yıl eski para birimi Türk Lirası'nın altı sıfırlı olarak değiştirildi?
5. Türkiye'nin tarihinde "yeşil" ve "mavi" olmak üzere iki kez döviz krizi yaşanmıştır. Bu dönemler hangi yıllara denk gelmektedir?
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6. Türkiye'nin 1980'lerde yaşadığı en yüksek enflasyon oranı hangi yıl ve ne kadar oldu?
7. Türkiye'nin 2001 ekonomik krizinde IMF'den aldığı destek paketi ne kadar tutardaydı?
8. Son soru! Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi hangisidir?
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