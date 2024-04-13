Türkiye'nin Ekonomi Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Belki ilgi alanın değil, belki öğrenmeye çalışıyorsun, belki de bu teste yalnızca genel kültürünü sınamak için geldin. Sebebi ne olursa olsun Türkiye'nin ekonomi tarihi hakkında birkaç ufak detay biliyorsun. Bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan çok daha fazla okumalı ve bu teste tekrar gelmelisin!