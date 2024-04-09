Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Kamu Binalarının Gösterişi "Tasarruf Hayal mi?" Dedirtti?
Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Kamu Binalarının Gösterişi "Tasarruf Hayal mi?" Dedirtti?
Özellikle enflasyonla mücadelede öncelikli olan kamu tasarrufunun gündemde olduğu son dönemde, gelir adaletsizliğindeki uçurum da sadece zengin-fakir arasında kalmıyor. Kamu binalarındaki şatafat da dikkat çekiyor. Belediye ve kamu kuruluşlarının Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüleri, hayrete düşürdü.
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Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, Ak Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin geçmiş yıllardaki paylaştı.
Yeni halini de yanında paylaşan Coşkun, "Bu belediye binasına ilk gittiğimde dehşete düşmüş, utanmıştım" dedi. Paylaşımına bu şekilde devam etti:
"Başka hangi belediye binaları bu kadar lüks oldu, merak ediyorum" diye de soran Coşkun'un paylaşımına gelen cevaplar hepimizi hayretlere düşürdü.
Yeni nesil bir mimari dönüşümün oluştuğu görülen kamu binalarında,
Türkiye'nin her köşesinden gelen görüntüler,
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Birbirine de benziyordu.
Sadece belediye ya da valilik, kaymakamlık değil,
Tüm kamu idarelerinde
Gösterişin yeni normal olduğu anlaşılıyordu.
Okullar dahi çehre değiştirmişti.
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Kamunun tasarrufuna karşı bir yandan da
Enerji konusunda da ışıl ışıl bir görünümle
Elektrik konusunda da bonkör olduğu görülürken,
Çok fazla görüntü paylaşılmıştı.
Kepez Kaymakanlığı.
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Arada ise çok nadir şekilde eskiyi değerlendirenlerin de kaldığını görmek,
Tarihi bir binada bulunan Bilecik Belediyesi gibi, ilgi çekti. Siz kamuda mimari dönüşüm için ne dersiniz? Yorumlara bekliyoruz.
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Gösterişli bina bahane, 10 milyonluk binayı 100 milyona yapıp yandaşları beslemek şahane..
Mimarileri de çok kötü üstelik. Hepsi göz kanatıyor. Estetik namına hiçbir şey yok.
Sabır ve şükür kokuyorlar.