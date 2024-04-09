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Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Kamu Binalarının Gösterişi "Tasarruf Hayal mi?" Dedirtti?

Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Kamu Binalarının Gösterişi "Tasarruf Hayal mi?" Dedirtti?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 11:01

Özellikle enflasyonla mücadelede öncelikli olan kamu tasarrufunun gündemde olduğu son dönemde, gelir adaletsizliğindeki uçurum da sadece zengin-fakir arasında kalmıyor. Kamu binalarındaki şatafat da dikkat çekiyor. Belediye ve kamu kuruluşlarının Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüleri, hayrete düşürdü.

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Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, Ak Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin geçmiş yıllardaki paylaştı.

Radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, Ak Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin geçmiş yıllardaki paylaştı.

İlçenin merkezinde ve halkla iç içe bir görüntüsü olan binanın eski hali bu şekildeydi.

Yeni halini de yanında paylaşan Coşkun, "Bu belediye binasına ilk gittiğimde dehşete düşmüş, utanmıştım" dedi. Paylaşımına bu şekilde devam etti:

Yeni halini de yanında paylaşan Coşkun, "Bu belediye binasına ilk gittiğimde dehşete düşmüş, utanmıştım" dedi. Paylaşımına bu şekilde devam etti:

Sancaktepe, siteleri saymazsak, genelde geliri düşük vatandaşların oturduğu bir yer. Garibanın karşısında kahkahalar atarak, hunharca tavuk çevirme yiyen Erol Taş sahneleri gibi biri durumdu bu bina benim için. Görgüsüzlük abidesi olsa, böyle bir şey olabilirdi. Çoğu bakanlık binasından şatafatlı… Birçok Avrupa ülkesi meclisinden büyük… Adeta saray gibiydi. Kadraja bile zor sığıyor. Daha önceki hali oldukça mütevazıydı. Bina halkın kolayca ulaşabileceği yerde, halkla iç içeydi. Öğrenciye yurt, çocuklara kreş, eğitime, geleceğe, halka yatırım vs. yapılırdı bunun yerine… 

"Başka hangi belediye binaları bu kadar lüks oldu, merak ediyorum" diye de soran Coşkun'un paylaşımına gelen cevaplar hepimizi hayretlere düşürdü.

"Başka hangi belediye binaları bu kadar lüks oldu, merak ediyorum" diye de soran Coşkun'un paylaşımına gelen cevaplar hepimizi hayretlere düşürdü.
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Yeni nesil bir mimari dönüşümün oluştuğu görülen kamu binalarında,

Yeni nesil bir mimari dönüşümün oluştuğu görülen kamu binalarında,
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Türkiye'nin her köşesinden gelen görüntüler,

Türkiye'nin her köşesinden gelen görüntüler,
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Birbirine de benziyordu.

Birbirine de benziyordu.
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Sadece belediye ya da valilik, kaymakamlık değil,

Sadece belediye ya da valilik, kaymakamlık değil,
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Tüm kamu idarelerinde

Tüm kamu idarelerinde
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Gösterişin yeni normal olduğu anlaşılıyordu.

Gösterişin yeni normal olduğu anlaşılıyordu.
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Okullar dahi çehre değiştirmişti.

Okullar dahi çehre değiştirmişti.
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Kamunun tasarrufuna karşı bir yandan da

Kamunun tasarrufuna karşı bir yandan da
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Enerji konusunda da ışıl ışıl bir görünümle

Enerji konusunda da ışıl ışıl bir görünümle
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Elektrik konusunda da bonkör olduğu görülürken,

Elektrik konusunda da bonkör olduğu görülürken,
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Çok fazla görüntü paylaşılmıştı.

Çok fazla görüntü paylaşılmıştı.
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Kepez Kaymakanlığı.

Kepez Kaymakanlığı.
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Arada ise çok nadir şekilde eskiyi değerlendirenlerin de kaldığını görmek,

Arada ise çok nadir şekilde eskiyi değerlendirenlerin de kaldığını görmek,
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Tarihi bir binada bulunan Bilecik Belediyesi gibi, ilgi çekti. Siz kamuda mimari dönüşüm için ne dersiniz? Yorumlara bekliyoruz.

Tarihi bir binada bulunan Bilecik Belediyesi gibi, ilgi çekti. Siz kamuda mimari dönüşüm için ne dersiniz? Yorumlara bekliyoruz.
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Onurcan Hatipoglu

Gösterişli bina bahane, 10 milyonluk binayı 100 milyona yapıp yandaşları beslemek şahane..

Roanhorse

Mimarileri de çok kötü üstelik. Hepsi göz kanatıyor. Estetik namına hiçbir şey yok.

Bozkurt

Sabır ve şükür kokuyorlar.