Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Kamu Binalarının Gösterişi "Tasarruf Hayal mi?" Dedirtti?

Sancaktepe, siteleri saymazsak, genelde geliri düşük vatandaşların oturduğu bir yer. Garibanın karşısında kahkahalar atarak, hunharca tavuk çevirme yiyen Erol Taş sahneleri gibi biri durumdu bu bina benim için. Görgüsüzlük abidesi olsa, böyle bir şey olabilirdi. Çoğu bakanlık binasından şatafatlı… Birçok Avrupa ülkesi meclisinden büyük… Adeta saray gibiydi. Kadraja bile zor sığıyor. Daha önceki hali oldukça mütevazıydı. Bina halkın kolayca ulaşabileceği yerde, halkla iç içeydi. Öğrenciye yurt, çocuklara kreş, eğitime, geleceğe, halka yatırım vs. yapılırdı bunun yerine…