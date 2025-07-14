Türkiye’nin 0-6 Yaş Çocuk Gelişimini Destekleyen Uygulaması: Yuppo
Yuppo 0-6 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynler için geliştirilmiş ücretsiz bir çocuk gelişim ve ebeveyn destek uygulamasıdır.
New York Üniversitesi, ODTÜ, Koç gibi saygın üniversitelerdeki uzmanların bilgisi ve binlerce ebeveynin deneyimi ile geliştirilmiştir. Yuppo ile ebeveynler artık yanlış veya çocuğuna uygun olmayan bilgilerle vakit kaybetmez.
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Yuppo Ne Sunuyor?
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Uygulama içinde:
İlk 6 Yıl Gelişiminin Yaşam Boyu Etkisi
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