Türkiye’nin 0-6 Yaş Çocuk Gelişimini Destekleyen Uygulaması: Yuppo

Çocuğun gelişim hızı ve mizacına uygun şekilde gelişim sürecini takip edebiliyorlar ve buna göre hazırlanmış aktivite, hikaye gibi birçok uzman içeriğine ulaşabiliyorlar.

Ebeveynler sorularını istedikleri zaman sorabiliyor ve onlara özelleşmiş asistan sayesinde anında cevap alabiliyorlar.

Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilmiş takip araçları ile de beslenme, boy, kilo, uyku, sağlık, mizaç gibi birçok alanda gelişim ve ihtiyaç analizi yapabiliyor ve çocuklarına özel önerilere ulaşabiliyorlar.

Yakın zamanda ebeveynler Yuppo üzerinden karşılıklı deneyim ve öneri paylaşımı da yapabilecek.