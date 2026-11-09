Türkiye İş Bankası, COP31'de İklim Finanasmanından Yapay Zekaya Uzanan Geniş Bir Panel Programıyla Yer Alacak

İş Bankası, zirve süresince İklim Finansmanı Merkezi’nde düzenleyeceği oturumlarda; enerji dönüşümü, iklim finansmanı, karbonsuzlaşma, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, denizler, turizm, gıda ve tarım başlıklarını ele alacak. Enerji, sanayi ve tarım gibi sektörlerde dönüşümün nasıl finanse edileceği, Bankanın İklim Dönüşüm Planı’nın da odağında yer alıyor. Banka, bu plan ve sektörel emisyon azaltım hedefleri doğrultusunda müşterilerinin temiz enerji, düşük karbonlu üretim ve kaynak verimliliği yatırımlarına yönelik finansman çözümleri geliştiriyor. COP31’de gerçekleştirilecek müşteri buluşmalarında bu yatırımların önündeki engeller ve finansman ihtiyaçları değerlendirilecek; kalkınma finansmanı kuruluşları ve uluslararası yatırımcılarla görüşmelerde kaynak ve risk paylaşımı olanakları ele alınacak.

KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşümünü finansal ve finansal olmayan çözümlerle destekleyen Banka, COP31 Finansman Paketi kapsamında yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, hammadde ve atık yönetimi ile dijital dönüşüm yatırımlarına avantajlı finansman sunuyor. Paket kapsamındaki dijital çözümlerle de işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerini kolaylaştırıyor. Girişimci kadınların finansmana erişimi ve yenilikçi girişimlerin gelişmesine yönelik çalışmalar ise Bankanın dönüşümün farklı ölçeklerdeki işletmeler için erişilebilir olmasını amaçlayan yaklaşımını tamamlıyor.