Türkiye İş Bankası, COP31'de İklim Finanasmanından Yapay Zekaya Uzanan Geniş Bir Panel Programıyla Yer Alacak
İş Bankası, İklim Destekçisi olarak yer alacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de, iklime dirençli ekonomiden yapay zekâya, üretimde döngüselliğin ölçeklendirilmesinden iklim riski analitiğine kadar geleceğin dönüşüm başlıklarını uluslararası uzmanlarla birlikte ele alacak. Banka, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyen finansman çözümlerini, iş birliklerini ve farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalarını COP31 katılımcılarıyla paylaşacak.
9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, küresel iklim eyleminin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapıyor. Zirvede İklim Destekçisi olarak yer alan İş Bankası, alanında uzman isimleri, müşterilerini ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getireceği programla Türkiye’nin sürdürülebilir ve dayanıklı geleceğine katkı sağlayacak yatırım ve iş birliği olanaklarını gündeme taşıyacak.
Somut çözümler, stratejik ortaklıklar ve finansın dönüşümdeki rolü
Finansmanı Merkezi’nde yer alacak dinamik stant alanında; finansman alanındaki deneyimini bilimsel araştırmalar, teknolojik yenilikler ve doğal ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmalarıyla bir araya getiriyor. Bu bütüncül yaklaşımla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunarken, müşterilerinin üretim kapasitesini, rekabet gücünü ve uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.
İş Bankası’nın, küresel organizasyonlardan öncü girişimlere uzanan geniş bir konuşmacı profiliyle gerçekleştireceği oturum programında öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde:
09 Kasım | İklime Dayanıklı Ekonomi & Uyum İhtiyaçlarından Yatırıma Açılışını İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Ebru Özşuca’nın yapacağı oturumda, D.A. Carlin & Company Kurucusu David Carlin’in sunumuyla uyum ihtiyaçlarının yatırıma dönüştürülmesi ele alınacak.
10 Kasım | İklim Finansmanını Harekete Geçirmek: “İklim Hedeflerinden Dayanıklılığa: Dönüşümü Ölçeklendirmek İçin Finansmanı Harekete Geçirmek” adlı oturumda, UNEP FI İklim Değişikliği Lideri ve NZAOA Sekreteryası Eş Başkanı Kai Remco Fischer moderatörlüğünde, Standard Chartered Kıdemli Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Karma Finansman Programları Başkanı John Murton, EBRD Yeşil Finansal Sistemler İklim Stratejisi ve Uygulama Direktörü Ksenia Brockmann ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy, iklim hedeflerine ulaşmak için finansmanın ölçeklendirilmesini tartışacak.
13 Kasım | Küresel Finans, Sanat & Döngüsel Ekonomi: Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un Büyük Doğa Modeli: Türkiye projesinin detaylarını paylaşacağı panelin yanı sıra DEG Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Proparco CEO’sunun katılımıyla geleceğin finansmanı konuşulacak.
Aynı gün, “Yeşil ve Mavi Tahviller: Etki Odaklı Fon Kullanımıyla Çevrenin Korunması” adlı oturumda, Türkiye İş Bankası- Finansal Kuruluşlar Birim Müdürü Serhan Şişman moderatörlüğünde T.Rowe Price Etki Odaklı Kredi ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler Analisti Ellen Murnaghan, Amundi Gelişmekte Olan Piyasalar Kredi Bölümü Başkanı Maxim Vydrine ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) Genel Müdür Yardımcısı Nicholas Pfaff yeşil ve mavi tahvillerin çevresel etkilerini değerlendirecek.
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