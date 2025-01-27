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Türkiye’de Bir Turist Olsaydın İlk Gideceğin Yer Neresi Olurdu?

etiket Türkiye’de Bir Turist Olsaydın İlk Gideceğin Yer Neresi Olurdu?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 18:01

Hep yurt dışından bahsedecek değiliz ya. Biraz da Türkiye'de turist olduğunu düşünelim ve nereleri gezebileceğini düşünelim! Muhakkak farklı şehirler göreceksin ama ilk gideceğin şehir neresi olurdu?

Çantanı hazırla, yola çıkıyoruz!

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Turist olduğunu varsayıyoruz ve başlıyoruz! Söyle bakalım, Türkiye'ye gelmeyi ne zamandır düşünüyordun?

E hoş geldin o halde! Yolculuk nasıl geçti?

Peki nasıl bir ülkeden geldin?

Türkiye'ye geliş amacını öğrenebilir miyiz?

Türkiye'ye geliş amacını öğrenebilir miyiz?

Türk mutfağında denemek istediğin yemek, bunlardan hangileri?

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Peki bu içeceklerden hangisini denemek istiyorsun?

Dürüst ol: Eğer Türkiye'yi çok beğenirsen, buraya taşınmayı düşünür müsün?

Son sorudayız! Türkiye'de kaç gün kalmayı düşünüyorsun?

Son sorudayız! Türkiye'de kaç gün kalmayı düşünüyorsun?

Kesinlikle İstanbul!

Kesinlikle İstanbul!

Turist olarak ilk tercihin tabii ki İstanbul olurdu! Bu şehirde her adımda tarihe dokunur, Galata Kulesi’nden Haliç manzarasını izlerken 'İyi ki buraya gelmişim!' derdin. Kapalıçarşı’da rengarenk tezgahlarda kaybolup boğazda bir tekne turu yaparken kendini bir masalın içinde gibi hissederdin. İstanbul’un enerjisi, kozmopolit yapısı ve insanı içine çeken havası seni mest ederdi. Tatlı bir yorgunlukla günü sonlandırırken “Bir kez daha gelmem lazım” diye düşünürdün.

"Adana'ya gidek mi?" dersek kesin gelirsin!

"Adana'ya gidek mi?" dersek kesin gelirsin!

Eğer turist olsaydın, soluğu Adana’da alırdın! Burada kebapların kokusuyla mest olur, her köşe başında başka bir lezzetle tanışırdın. Seyhan Nehri kıyısında yürüyüş yapmak ya da Taş Köprü’nün altında oturup manzarayı izlemek sana çok iyi gelirdi. Bütün bu güzelliklerin üstüne bir de Adana usulü şalgam içtin mi, işte bu seyahat unutulmaz olurdu! Yemekler kadar sıcakkanlı insanlarıyla da Adana seni kendine hayran bırakırdı.

İzmir!

İzmir!

Turist kimliğinle İzmir’de olmaman mümkün mü? Kordon’da deniz kokusunu içine çekip sıcacık bir gevrek (İzmir’in simidi) alır, Karşıyaka’da sahilde yürüyüş yaparak şehri keşfe çıkardın. Alsancak’ın dar sokaklarında dolaşıp Ege mutfağının leziz tatlarını deneyimlerken her şeyin ne kadar huzurlu olduğuna şaşardın. İzmir’in samimi atmosferi, insanları ve tabii ki mükemmel havası seni buraya aşık ederdi. Turist olsan da “Buraya taşınsam mı?” diye düşünebilirdin!

Kesinlikle Rize!

Kesinlikle Rize!

Sen tam bir doğa tutkunu turist olurdun ve ilk adresin Rize olurdu! Kaçkar Dağları’nın eteğinde kendini yemyeşil bir masalın içinde bulur, Ayder Yaylası’nda huzuru keşfederdin. Bir yandan Karadeniz’in o meşhur çayıyla ısınıp diğer yandan bulutların neredeyse dokunabileceğin kadar yakın olduğu manzaralarda kaybolurdun. Bu seyahat sadece doğaya doymakla kalmaz, Karadeniz insanının sıcakkanlı sohbetleriyle de içini ısıtırdı. Şimdi kalkıp yaylaya çıkasın gelmedi mi?

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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