Türkiye’de Bir Turist Olsaydın İlk Gideceğin Yer Neresi Olurdu?

Eğer turist olsaydın, soluğu Adana’da alırdın! Burada kebapların kokusuyla mest olur, her köşe başında başka bir lezzetle tanışırdın. Seyhan Nehri kıyısında yürüyüş yapmak ya da Taş Köprü’nün altında oturup manzarayı izlemek sana çok iyi gelirdi. Bütün bu güzelliklerin üstüne bir de Adana usulü şalgam içtin mi, işte bu seyahat unutulmaz olurdu! Yemekler kadar sıcakkanlı insanlarıyla da Adana seni kendine hayran bırakırdı.