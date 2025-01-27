Türkiye’de Bir Turist Olsaydın İlk Gideceğin Yer Neresi Olurdu?
Türkiye’de Bir Turist Olsaydın İlk Gideceğin Yer Neresi Olurdu?
Hep yurt dışından bahsedecek değiliz ya. Biraz da Türkiye'de turist olduğunu düşünelim ve nereleri gezebileceğini düşünelim! Muhakkak farklı şehirler göreceksin ama ilk gideceğin şehir neresi olurdu?
Çantanı hazırla, yola çıkıyoruz!
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Turist olduğunu varsayıyoruz ve başlıyoruz! Söyle bakalım, Türkiye'ye gelmeyi ne zamandır düşünüyordun?
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E hoş geldin o halde! Yolculuk nasıl geçti?
Peki nasıl bir ülkeden geldin?
Türkiye'ye geliş amacını öğrenebilir miyiz?
Türk mutfağında denemek istediğin yemek, bunlardan hangileri?
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Peki bu içeceklerden hangisini denemek istiyorsun?
Dürüst ol: Eğer Türkiye'yi çok beğenirsen, buraya taşınmayı düşünür müsün?
Son sorudayız! Türkiye'de kaç gün kalmayı düşünüyorsun?
Kesinlikle İstanbul!
"Adana'ya gidek mi?" dersek kesin gelirsin!
İzmir!
Kesinlikle Rize!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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