Türk Mutfağının Hangi Lezzeti Sana Göre?
Türk Mutfağının Hangi Lezzeti Sana Göre?
Türk mutfağı, zengin çeşitliliği ve derin tarihî kökleriyle dünyada eşsiz bir yere sahip. Peki, senin damak zevkine en uygun lezzet hangisi? Hangi tat seni en çok mutlu ediyor, hangi yemek senin ruhunu en iyi yansıtıyor?
Bu testin sonunda👇👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Türk kahvesini nasıl içiyorsun?
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2. Türk mutfağında hangi yöresel içecek senin favorin?
3. Birini seç!
4. Yeni bir şey denemeyi sever misin yoksa alıştığın şeyleri mi tercih edersin?
5. Çok acıktın! Bu sokak lezzetlerinden hangisini yemeği seçerdin?
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6. Yemekle aran nasıl? İştahını puanlar mısın?
7. Yemekte acı ve baharatlı tatları sever misin?
8. Son olarak, en sevdiğin patates çeşidini seç!
Baklava!
Lahmacun!
Sarma!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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