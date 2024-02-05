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Türk Mutfağından Favorin Olan İlk Üç Yemeği Tahmin Ediyoruz!

etiket Türk Mutfağından Favorin Olan İlk Üç Yemeği Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 19:01

Türk mutfağı, zengin lezzetleri ve benzersiz tatlarıyla dünya genelinde beğeni toplayan bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu sebeple favorin üç yemeği tahmin etmek bizi biraz zorlayabilir ama bu konuda iddialı sayılırız :)

Hazırsan başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Kahvaltıda asla tahammül edemem dediğin bir yiyecek var mı?

2. Yemeklerin içinde asla tahammül edemediğin şey ne?

3. Favorin olan yemekler çok zahmet gerektiriyor mu?

4. Peki, mutfakta becerikli olduğunu düşünüyor musun?

5. Hangi patates çeşidini daha çok seviyorsun?

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6. En sevdiğin tatlı hangi türe ait?

7. Deniz ürünleri yemeyi sever misin?

8. Son olarak, yemeklerin yanında ne içmeyi tercih ediyorsun?

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