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Türk Kahvesi Eşliğinde Dedikodunun Dibine Vururken Size Eşlik Edecek 16 Şarkı

etiket Türk Kahvesi Eşliğinde Dedikodunun Dibine Vururken Size Eşlik Edecek 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 18:06

Eğer yakın arkadaşlarınızla birlikte Türk kahvesi içiyorsanız bilgi aktarımı yapmamanız imkanı yok... Bol köpüklü kahvenizi yudumlarken arkada size eşlik edecek parçalar da bizden!

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1. Aynur Aydın & Turaç Berkay - Bana Aşk Ver

2. Ebru Polat - Hava Çok Sıcak

3. Melis Kar - Yatıya

4. Hande Yener - Sopa (Official Hd Video)

5. Bengü - Sahici

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6. Hande Yener - Ya Ya Ya Ya ( Official Video )

7. Hadise - Nerdesin Aşkım

8. Simge - Miş Miş

9. Hadise - Deli Oğlan

10. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah (Hadi İnşallah Film Müziği)

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11. Hadise - Prenses

12. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kizlar Toplandik

13. Tuğba Yurt - İnceden İnceden

14. İrem Derici - Nabza Göre Şerbet

15. Lara - Katmer Katmer (Official Video)

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16. Yalan Attım (feat. Esra)

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