Türk Kahvesi Eşliğinde Dedikodunun Dibine Vururken Size Eşlik Edecek 16 Şarkı
Türk Kahvesi Eşliğinde Dedikodunun Dibine Vururken Size Eşlik Edecek 16 Şarkı
Eğer yakın arkadaşlarınızla birlikte Türk kahvesi içiyorsanız bilgi aktarımı yapmamanız imkanı yok... Bol köpüklü kahvenizi yudumlarken arkada size eşlik edecek parçalar da bizden!
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1. Aynur Aydın & Turaç Berkay - Bana Aşk Ver
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2. Ebru Polat - Hava Çok Sıcak
3. Melis Kar - Yatıya
4. Hande Yener - Sopa (Official Hd Video)
5. Bengü - Sahici
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6. Hande Yener - Ya Ya Ya Ya ( Official Video )
7. Hadise - Nerdesin Aşkım
8. Simge - Miş Miş
9. Hadise - Deli Oğlan
10. Nil Karaibrahimgil - Hadi İnşallah (Hadi İnşallah Film Müziği)
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11. Hadise - Prenses
12. Nil Karaibrahimgil - Bütün Kizlar Toplandik
13. Tuğba Yurt - İnceden İnceden
14. İrem Derici - Nabza Göre Şerbet
15. Lara - Katmer Katmer (Official Video)
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