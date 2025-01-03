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Türk Hava Yolları (THY) Kabin Memuru 2025 Maaşları: Hostes Maaşı Ne Kadar? THY Kabin Memuru Maaşı Kaç TL?

Türk Hava Yolları (THY) Kabin Memuru 2025 Maaşları: Hostes Maaşı Ne Kadar? THY Kabin Memuru Maaşı Kaç TL?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.01.2025 - 15:12

Şartları ve maaşları nedeniyle kabin memuru olmak isteyenler en çok Türk Hava Yolları’nı (THY) tercih ediyor. THY, kabin memuru adaylarını pek çok aşamadan geçiriyor. Tüm aşamaları geçen kişiler ise kabin memurluğuna ilk adımını atmış oluyor. Mülakatların ardından seçilen adayların eğitim süreci başlıyor. THY tüm eğitim sürecini ücretsiz olarak veriyor.

Kabin memuru olmak isteyenlerin en merak ettiği konu ise THY Kabin Memurları Maaşları. Kabin memuru 2025 maaşları belli oldu. Peki Hostes Maaşı Ne Kadar? THY Kabin Memuru Maaşı Kaç TL?

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Kabin memuru olmak isteyenler Türk Hava Yolları’nı (THY) maaşı ve sosyal hakları nedeniyle sıklıkla tercih ediyor. THY, kabin memurlarını pek çok aşama ve mülakattan geçiriyor. Zorlu aşamaları başarıyla geçenler kabin memurluğu için ilk adımını atmış oluyor.

Kabin memuru olmak isteyenler Türk Hava Yolları’nı (THY) maaşı ve sosyal hakları nedeniyle sıklıkla tercih ediyor. THY, kabin memurlarını pek çok aşama ve mülakattan geçiriyor. Zorlu aşamaları başarıyla geçenler kabin memurluğu için ilk adımını atmış oluyor.

Kabin memuru olma hayali kuranların en çok merak ettiği konu maaşlar. Peki Hostes Maaşı Ne Kadar? THY Kabin Memuru Maaşı Kaç TL?

Kabin memuru olma hayali kuranların en çok merak ettiği konu maaşlar. Peki Hostes Maaşı Ne Kadar? THY Kabin Memuru Maaşı Kaç TL?

İşte THY Kabin Memuru 2025 maaşları. 👇

THY Kabin Memuru 2025 Maaşı Ne Kadar?

THY Kabin Memuru 2025 Maaşı Ne Kadar?

Hava Haber’de yer alan habere göre kabin memurlarının maaşı deneyim yılı, uçuş saatlerine göre değişiyor. 

Yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL’den başlıyor 100 bin liraya kadar ulaşıyor.

THY Kabin Memuru Maaşlar 2025

THY Kabin Memuru Maaşlar 2025

Deneyimli Hostesler:

Ortalama maaş: 100.000 – 160.000 TL

Ek ödemeler:

Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı olarak günlük ortalama 1.000-7.500 TL arasında değişiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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