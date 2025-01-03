Türk Hava Yolları (THY) Kabin Memuru 2025 Maaşları: Hostes Maaşı Ne Kadar? THY Kabin Memuru Maaşı Kaç TL?

Şartları ve maaşları nedeniyle kabin memuru olmak isteyenler en çok Türk Hava Yolları’nı (THY) tercih ediyor. THY, kabin memuru adaylarını pek çok aşamadan geçiriyor. Tüm aşamaları geçen kişiler ise kabin memurluğuna ilk adımını atmış oluyor. Mülakatların ardından seçilen adayların eğitim süreci başlıyor. THY tüm eğitim sürecini ücretsiz olarak veriyor.

Kabin memuru olmak isteyenlerin en merak ettiği konu ise THY Kabin Memurları Maaşları. Kabin memuru 2025 maaşları belli oldu. Peki Hostes Maaşı Ne Kadar? THY Kabin Memuru Maaşı Kaç TL?