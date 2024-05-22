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Tünel İnşaatında İskele Çöktü, Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Tünel İnşaatında İskele Çöktü, Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Kaza
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.05.2024 - 16:16

Trabzon'da inşaatı devam eden tünelin iskelesi çöktü. İskelenin çökmesiyle mahsur kalan işçiler kurtarılırken, 1 kişini yaralandığı öğrenildi. 

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Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.

Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.

Bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, mahsur kalan işçiler tahliye edildi. Olay sırasında ayaklarından yaralanan işçi İhsan İba (51), ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, mahsur kalan işçiler tahliye edildi. Olay sırasında ayaklarından yaralanan işçi İhsan İba (51), ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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