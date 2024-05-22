Tünel İnşaatında İskele Çöktü, Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı
Tünel İnşaatında İskele Çöktü, Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı
Trabzon'da inşaatı devam eden tünelin iskelesi çöktü. İskelenin çökmesiyle mahsur kalan işçiler kurtarılırken, 1 kişini yaralandığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Değirmendere Mahallesi Hurdacılar Sitesi mevkisinde yapımı devam eden tünelde iskele çöktü. Bu sırada içeride çalışan işçiler mahsur kaldı.
Bölgeye AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu, mahsur kalan işçiler tahliye edildi. Olay sırasında ayaklarından yaralanan işçi İhsan İba (51), ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın