Tüm Zorluklarına Rağmen İstanbul’dan Ayrılamamanızın 7 Sebebi
Tüm Zorluklarına Rağmen İstanbul’dan Ayrılamamanızın 7 Sebebi
İstanbul gerçekten de büyüleyici bir şehir! Bu büyüleyici yanı sayesinde onun tüm zorluğunu unutuyor, göğüs gerebiliyoruz. Bu içerikte bahsettiğimiz her madde aslında İstanbul'a olan sevgimizin yansıması niteliğinde!
1. Kadıköy sahildeki metro çıkışı kadar büyüleyici bir metro çıkışı var mıdır?
2. En yorgun halimizle metrobüste giderken İstanbul boğazını izlemek…
3. Bir gün gerçek aşkı bulup birlikte Galata Kulesi’ne çıkma umudumuz hala var…
4. Şehrin dört bir yanında hiç bitmeyen sergi döngüleri ile gerçek bir sanat şehri!
5. Aradığın ve hatta aramadığın ne varsa Eminönü’nde bulmak mümkün!
6. Kulağa kulaklığı takıp İstiklal Caddesi’nde boylu boyunca yürümek…
7. En yakın şehir kaçamağımız olan Adalar’ı unutmak olmaz!
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