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Tüm Zorluklarına Rağmen İstanbul’dan Ayrılamamanızın 7 Sebebi

Tüm Zorluklarına Rağmen İstanbul’dan Ayrılamamanızın 7 Sebebi

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Onedio Content - Onedio Editörü
06.12.2024 - 12:35

İstanbul gerçekten de büyüleyici bir şehir! Bu büyüleyici yanı sayesinde onun tüm zorluğunu unutuyor, göğüs gerebiliyoruz. Bu içerikte bahsettiğimiz her madde aslında İstanbul'a olan sevgimizin yansıması niteliğinde!

1. Kadıköy sahildeki metro çıkışı kadar büyüleyici bir metro çıkışı var mıdır?

Herkes Köln Katedrali’nin metro çıkışından büyülenirken kimse Kadıköy metrosunun sahil çıkışından bahsetmiyor! Metrodan çıktığında seni direkt deniz ve İstanbul manzarası karşılıyor. Martı sesleri, ordan oraya giden vapurlar, bir yerlere yetişmeye çalışan insanlar ve anın tadını çıkarmayı seçenler…

2. En yorgun halimizle metrobüste giderken İstanbul boğazını izlemek…

İşten veya okuldan çıkmışsındır, ayakta duracak gücün bile yoktur ama bir anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişi gelir… Bu yaklaşık 3-4 dakika süren görsel şölenin hiçbir anını kaçırmamak istiyor insan. Çünkü insana “İyi ki İstanbul’da yaşıyorum!” dedirtmeyi başarıyor.

3. Bir gün gerçek aşkı bulup birlikte Galata Kulesi’ne çıkma umudumuz hala var…

Bu şehir aşka dair inancımızı da canlı tutuyor. Çünkü İstanbul’da aşk yaşamak gerçekten de bir başka! Çiftler için o kadar fazla yapılacak şey, o kadar fazla görülecek yer var ki! Ama yapılması gerekenlerin başında birlikte Galata Kulesi’ne çıkmak geliyor!

4. Şehrin dört bir yanında hiç bitmeyen sergi döngüleri ile gerçek bir sanat şehri!

İstanbul’da sanatla hiç ilgisi olmayanların bile ilgisini buna yöneltebilecek güçte bir sergi döngüsü var! Sergiler bitmiyor, başlayan her sergi insanda farklı bir heyecan uyandırıyor… Üstelik bu sergi merakı da bizlere çok da pahalıya patlamıyor!

5. Aradığın ve hatta aramadığın ne varsa Eminönü’nde bulmak mümkün!

Nişan mı yapacaksın? Yoksa doğum günü partisi mi? Veya öylesine “içimden geldi” hediyesi mi almak istiyorsun? Bunların hepsi için Eminönü o kadar uygun bir yer ki! Buradaki çeşitlerin çokluğu insanı gerçekten de büyülüyor. O yüzden de alışveriş için bir gün kesinlikle yetmiyor!

6. Kulağa kulaklığı takıp İstiklal Caddesi’nde boylu boyunca yürümek…

İstanbul’da turistlerin çoğunlukta olduğu yerlerde gezmek insana “buraların gerçek sahibi biziz” hissiyatı veriyor. Bu hissi en çok yaşadığımız yerlerden biri de İstiklal Caddesi. Burada kimi zaman kalbimizde aşk acısıyla, aklımızda büyük sorunlarla, bazen de en büyük mutluluğumuzla birlikte yürüdük. İstiklal Caddesi’nde yürümenin insanı iyileştiren bir yanı var!

7. En yakın şehir kaçamağımız olan Adalar’ı unutmak olmaz!

İnsan bazen bu şehrin kalabalığından yoruluyor, bunu da inkar edemeyiz. Bu gibi anlarda da hepimizin kaçmak için tercih ettiği ilk yer Adalar oluyor. Hangi ada olacağını seçmek ise tamamen ne aradığımıza göre değişiyor. Hepsi de bizim göz bebeğimiz!

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