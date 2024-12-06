Tüm Zorluklarına Rağmen İstanbul’dan Ayrılamamanızın 7 Sebebi

İnsan bazen bu şehrin kalabalığından yoruluyor, bunu da inkar edemeyiz. Bu gibi anlarda da hepimizin kaçmak için tercih ettiği ilk yer Adalar oluyor. Hangi ada olacağını seçmek ise tamamen ne aradığımıza göre değişiyor. Hepsi de bizim göz bebeğimiz!