Tüm Güzellikleri Hayatına Çekmek İsteyenler İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı
Tüm Güzellikleri Hayatına Çekmek İsteyenler İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı
Tüm güzellikleri hayatımıza çekmenin yolu kelimelerin gücünden geçiyor. Bu yüzden bu şarkılar sana manifest yolunda çok yardımcı olacak!
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1. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
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2. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
3. Nil Karaibrahimgil - Çocuk Da Yaparım Kariyer De
4. Özlem Tekin - Dağları Deldim
5. Aynur Aydın - Bi Dakika
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6. Oğuzhan Koç - Yüzük
7. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
8. Pamela - Ayrılamayız Biz
9. Hadise - Evlenmeliyiz
10. İrem Derici - Aşkımız Olay Olacak
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