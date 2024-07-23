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Tüm Güzellikleri Hayatına Çekmek İsteyenler İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı

etiket Tüm Güzellikleri Hayatına Çekmek İsteyenler İçin Manifest Niteliğindeki 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.07.2024 - 18:06

Tüm güzellikleri hayatımıza çekmenin yolu kelimelerin gücünden geçiyor. Bu yüzden bu şarkılar sana manifest yolunda çok yardımcı olacak!

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1. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

2. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

3. Nil Karaibrahimgil - Çocuk Da Yaparım Kariyer De

4. Özlem Tekin - Dağları Deldim

5. Aynur Aydın - Bi Dakika

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6. Oğuzhan Koç - Yüzük

7. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

8. Pamela - Ayrılamayız Biz

9. Hadise - Evlenmeliyiz

10. İrem Derici - Aşkımız Olay Olacak

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11. Yalın - Yeniden

12. Gökhan Türkmen - Aşk Lazım

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