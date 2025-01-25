Trump'ın Oğlunun Halkı Selamlaması Twitter'da Fena Goygoy Konusu Oldu
Trump'ın Oğlunun Halkı Selamlaması Twitter'da Fena Goygoy Konusu Oldu
Trump’ın oğlunun halka selam verdiği an, sosyal medyada hızla gündem oldu. Kullanıcılar, selamlama tarzına dair eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Birçok kullanıcının Fatih Erbakan'a benzettiği görüntüler eminiz ki size de tanıdık gelecek! Haydi gelin o zaman....
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Özellikle bu yorum, "El işaretine kadar bile aynı" dedirtti! Batı bizi kıskanıyor işte...
Peki başka kimler ne demiş? Gelin bakalım!
Ne yaptı şimdi çocuk? 😂
Hala çok eksiği var çok...
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Evet biraz andırıyor sanki 😂
Valla ona da benziyor! 😂
Kol hareketlerine biraz daha çalışması lazım
Eee biz demiştik! Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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