Trump'ın Oğlunun Halkı Selamlaması Twitter'da Fena Goygoy Konusu Oldu

Trump’ın oğlunun halka selam verdiği an, sosyal medyada hızla gündem oldu. Kullanıcılar, selamlama tarzına dair eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Birçok kullanıcının Fatih Erbakan'a benzettiği görüntüler eminiz ki size de tanıdık gelecek! Haydi gelin o zaman....