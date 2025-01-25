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Goygoy
Trump'ın Oğlunun Halkı Selamlaması Twitter'da Fena Goygoy Konusu Oldu

Trump'ın Oğlunun Halkı Selamlaması Twitter'da Fena Goygoy Konusu Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 12:11

Trump’ın oğlunun halka selam verdiği an, sosyal medyada hızla gündem oldu. Kullanıcılar, selamlama tarzına dair eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Birçok kullanıcının Fatih Erbakan'a benzettiği görüntüler eminiz ki size de tanıdık gelecek! Haydi gelin o zaman....

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Her şey ilk başta bu tweet ile başladı... Tahmin edersiniz ki Twitter'da 800 küsür "alıntı" yemek hiç de normal değil!

Özellikle bu yorum, "El işaretine kadar bile aynı" dedirtti! Batı bizi kıskanıyor işte...

Özellikle bu yorum, "El işaretine kadar bile aynı" dedirtti! Batı bizi kıskanıyor işte...
twitter.com

Peki başka kimler ne demiş? Gelin bakalım!

Peki başka kimler ne demiş? Gelin bakalım!
twitter.com

Ne yaptı şimdi çocuk? 😂

Ne yaptı şimdi çocuk? 😂
twitter.com

Hala çok eksiği var çok...

Hala çok eksiği var çok...
twitter.com
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Evet biraz andırıyor sanki 😂

Evet biraz andırıyor sanki 😂
twitter.com

Valla ona da benziyor! 😂

Valla ona da benziyor! 😂
twitter.com

Kol hareketlerine biraz daha çalışması lazım

Kol hareketlerine biraz daha çalışması lazım
twitter.com

Eee biz demiştik! Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Eee biz demiştik! Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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