Trump ile Dünya Nasıl Değişecek? Türkiye Ne Yapmalı?

Trump’ın yeniden başkan olması, küresel çatışmalara doğrudan etki edecek gibi görünüyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı ve Gazze’deki Filistin-İsrail gerilimi, Trump’ın dış politika yaklaşımına göre yeni yönlere evrilebilir. Trump’ın pragmatik ve “Önce Amerika” anlayışına dayalı politikaları, bu iki büyük krizde ABD’nin angajmanını azaltması, taraflar arasında yeni denge oyunları kurulması ve savaşların seyri üzerinde radikal değişiklikler yaratması anlamına gelebilir.
1. Ukrayna Savaşı: ABD’nin Desteği Azalır mı?
Trump’ın Önceki Tutumu
• Trump, Ukrayna’ya ABD’nin fazla destek verdiğini savunmuş ve Avrupa’nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylemişti.
• Daha önce NATO’yu eleştirerek, Avrupalı ülkelerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini savunmuştu.
• 2023’te Cumhuriyetçilerin bir kısmı, Ukrayna’ya yapılan yardımlara karşı çıkmıştı.
Trump Döneminde Olası Senaryolar
1. ABD’nin Ukrayna’ya Yardımlarını Azaltması
• Trump, Biden’ın aksine Ukrayna’ya verilen askeri ve ekonomik desteği sınırlandırabilir.
• Bunun yerine Avrupa’nın daha fazla yük almasını isteyebilir, bu da AB içinde bölünmelere yol açabilir.
• ABD, Ukrayna’ya yeni silah sevkiyatlarını durdurursa, Ukrayna’nın savaş alanında zorlanması mümkün olabilir.
2. Rusya ile Anlaşma İhtimali
• Trump, Putin ile bir anlaşma yaparak savaşı sona erdirme yoluna gidebilir.
• Rusya’ya yönelik yaptırımları gevşeterek enerji piyasalarını rahatlatmak isteyebilir.
• Ancak bu durum, Avrupa ve NATO içinde ciddi tepki yaratabilir.
3. Ukrayna’nın Daha Yalnız Kalması
• Eğer ABD desteği kesilirse, Ukrayna Avrupa ülkelerine daha fazla bağımlı hale gelecektir.
• Almanya ve Fransa gibi ülkeler Ukrayna’ya destek vermeye devam edebilir, ancak Biden dönemindeki kadar güçlü bir Batı ittifakı zayıflayabilir.
• Ukrayna, savaşın uzaması durumunda toprak tavizleri vermek zorunda kalabilir.
Olası Sonuçlar:
• Ukrayna’nın savaşta zorlanması ve Rusya’nın avantaj kazanması.
• Avrupa’nın savunma yatırımlarını artırması, NATO içinde ABD’ye karşı bağımsızlık talebinin yükselmesi.
• Türkiye’nin hem NATO üyesi olarak hem de Karadeniz’deki dengeler açısından daha kritik bir rol üstlenmesi.
2. Gazze ve Orta Doğu Politikası
Trump’ın İsrail ile Yakın İlişkisi
Trump, ilk döneminde İsrail’e açık destek veren bir politika izlemişti.
• Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış ve büyükelçiliği Kudüs’e taşımıştı.
• İsrail’in Batı Şeria’daki genişleme politikalarını desteklemişti.
• İran’a yönelik sert yaptırımlar uygulamış ve 2020’de İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında Abraham Anlaşmalarını hayata geçirmişti.
Trump Döneminde Olası Senaryolar
1. İsrail’e Koşulsuz Destek Devam Edebilir
• Trump yönetimi, Biden’dan farklı olarak İsrail’e askeri ve ekonomik desteği şartsız sürdürebilir.
• Gazze’deki saldırıları eleştiren Demokrat Parti’nin aksine, Cumhuriyetçilerin çoğu İsrail’in güvenlik politikalarına tam destek verebilir.
• Bu, Gazze’deki Filistinliler için daha zor bir dönem anlamına gelebilir.
2. İran ile Gerginlik Artabilir
• Biden, İran ile diplomasi yoluyla nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalışırken, Trump İran’a daha agresif bir yaklaşım sergileyebilir.
• İran’ın Gazze’deki Hamas ve Lübnan’daki Hizbullah’a verdiği destek nedeniyle İran’a yönelik askeri veya ekonomik yaptırımlar artırılabilir.
• Orta Doğu’da yeni bir ABD-İran çatışması riski doğabilir.
3. Filistin Devleti Perspektifinin Zayıflaması
• Biden yönetimi zaman zaman “iki devletli çözüm” fikrini gündeme getirirken, Trump yönetimi bu konuyu tamamen rafa kaldırabilir.
• İsrail’in Batı Şeria’daki genişlemesine yeşil ışık yakılabilir.
4. Bölgesel Anlaşmaların Devamı
• Trump’ın Orta Doğu’daki stratejisi, İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki normalleşme süreçlerini hızlandırmak olabilir.
• Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn gibi ülkelerle İsrail arasında ekonomik ve güvenlik anlaşmaları güçlenebilir.Bu bölgede Saudi Arabistan en önemli oyuncu olacak gibi.
• Ancak Gazze’de süren savaş, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşmeyi zorlaştırabilir.
Olası Sonuçlar:
• İsrail-Filistin çatışmasının daha uzun vadeli bir hale gelmesi.
• İran ile ABD/İsrail arasında tansiyonun artması.
• Türkiye’nin, hem Filistin meselesi hem de İsrail ile ekonomik ilişkileri açısından dengeli bir politika izlemek zorunda kalması.
3. Türkiye’nin Bu Süreçteki Konumu
Trump döneminde Türkiye, hem Ukrayna hem de Gazze konusunda kritik bir arabulucu rolü oynayabilir.
• Ukrayna konusunda NATO üyesi olarak dengeleyici bir pozisyon alabilir ve Rusya ile Batı arasındaki diplomasiye aracılık edebilir.
• Gazze meselesinde Türkiye, Filistin’in haklarını savunan ancak İsrail ile ticari ilişkilerini de sürdüren bir denge politikası izleyebilir gibi duruyor.
• Eğer İran’a yaptırımlar sertleşirse, Türkiye’nin İran ile ekonomik ilişkileri yeniden ABD’nin baskısına maruz kalabilir.
Türkiye için Olası Senaryolar
1. ABD ile Daha Esnek Bir İlişki
• Trump döneminde, Biden’a kıyasla daha pragmatik bir Türkiye politikası izlenebilir.
• Trump’ın kişisel ilişkilere verdiği önem, Türkiye-ABD ilişkilerini daha az gerilimli hale getirebilir.
2. Savunma ve Askeri İş Birliği
• Türkiye’nin NATO’daki rolü, Ukrayna savaşı nedeniyle daha da önem kazanabilir.
• F-16 satışı gibi konularda Trump yönetimi daha esnek davranabilir.
3. Ekonomik ve Enerji İş Birliği
• Türkiye, enerji krizine bağlı olarak hem Rusya hem de Orta Doğu’daki enerji pazarlarıyla yeni fırsatlar yakalayabilir.
• ABD’nin İran’a yönelik baskısı artarsa, Türkiye’nin İran ile ticari ilişkileri yeni bir sınavdan geçebilir.