Trump ile Dünya Nasıl Değişecek? Türkiye Ne Yapmalı?

Ekonomik Milliyetçilik ve Vergi Politikaları

Trump, daha önce olduğu gibi, büyük şirketleri ABD’ye yatırım yapmaya teşvik eden veya zorlayan vergi politikalarını hayata geçirecek. Özellikle Çin’de üretim yapan Amerikan şirketleri üzerindeki baskıyı artırarak üretimi ABD’ye kaydırmaya çalışacaktır. Bu, küresel tedarik zincirlerinde büyük sarsıntılara neden olabilir.

Etkileri:

• ABD’de enflasyonun artması (çünkü yurtiçinde üretim daha pahalı)

• Küresel tedarik zincirlerinde yeni krizler

• ABD’ye yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlere özel teşvikler

Göç Politikaları ve İş Gücü Krizi

Trump’ın göç karşıtı politikaları, özellikle Latin Amerika’dan gelen iş gücü üzerinde sert etkiler yaratacaktır. ABD’de birçok sektör (tarım, inşaat, hizmet) göçmen iş gücüne bağımlı. Göçmen sayısının azalması, bu sektörlerde maliyetleri yukarı çekecektir. Göçmenler bir de Amerikalıların yapmadıkları işleri yapıyor, Amerikalı işçi bulmak daha da zorlaşacak.

Etkileri:

• ABD’de iş gücü krizi

• Küresel yetenek göçünde Avrupa ve özellikle Kanada’nın daha cazip hale gelmesi

• ABD’de düşük gelirli işlerde maaşların artması ancak enflasyonun yükselmesi

İç Güvenlik ve Sosyal Hareketler

Trump’ın yeniden seçilmesi, ABD içinde Demokrat ve Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki kutuplaşmayı derinleştirecek diye korkuyorum. Daha önce “Black Lives Matter” ve “Capitol Hill” olaylarında görüldüğü gibi, toplumsal hareketlerin ve protestoların artması muhtemeldir. İç huzursuzluk daha da büyüyecek.

Etkileri:

• ABD’de sivil huzursuzluk riskinin yükselmesi, ortam buna çok müsait.

• Silah lobisinin güçlenmesi ve bireysel silahlanmada artış.Amerika’da en önemli sorunlardan birisi bu.

• ABD’nin küresel güvenilirliğinin zedelenmesi