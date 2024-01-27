Trump'a Tecavüz ve Hakaret Davasında Milyon Dolarlık Tazminat Cezası Verildi
Trump'a Tecavüz ve Hakaret Davasında Milyon Dolarlık Tazminat Cezası Verildi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, tecavüz suçlamasıyla ilgili davda 83 milyon dolar tazminat ödeyecek.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta uzun süredir devam eden "E. Jean Carroll" adlı kadına tecavüz ve hakaret davasıyla ilgili kararı jüri açıkladı.
Trump'a, Jüri yazar Carroll'ın itibarına verdiği zararı gerekçe göstererek Trump'ı toplam 83,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.
Carroll, kararı öğrenince avukatına sarılarak mutluluğunu gösterdi. Trump ise Truth Social sosyal medya platformunda "Tamamen saçmalık. Bu karara hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu Amerika değil." sözleriyle ilk tepkisini dile getirdi.
Magazin dergisi yazarı 80 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump'ın kendisine bir mağazanın giyinme odasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve Trump bu suçlamaları reddetmişti.
2023'te Carroll'ın açtığı dava sonucunda Trump, cinsel taciz ve karalama suçlarından 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Carroll, bu zaferin ardından Trump'a karşı 10 milyon dolarlık ikinci bir tazminat davası daha açmış ve yargıç Trump'ı tekrar suçlu bulmuştu.
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16 Ocak'ta başlayan "zarar tazminatı" davasında 9 kişilik bir jüri, bu defa sadece Trump'ın ödeyeceği ikinci tazminatın miktarını belirleyecek.
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