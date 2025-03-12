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Trençkot Giymelik Havalardan Akademik Baskıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Trençkot Giymelik Havalardan Akademik Baskıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2025 - 17:35

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 😇

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

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👇

Asla bitmiyor!

Asla bitmiyor!
twitter.com

Ekran süresi ağlattı.

Ekran süresi ağlattı.
twitter.com

Ne giyeceğiz fobisi...

Ne giyeceğiz fobisi...
twitter.com
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Haksız sayılmazlar.

Haksız sayılmazlar.
twitter.com

Sıfır baskı uygulanmış.

Sıfır baskı uygulanmış.
twitter.com

Büyük sıkıntı.

Büyük sıkıntı.
twitter.com

Güzel içerik olur.

Güzel içerik olur.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Isınan havalar günün en önemli gündem maddesi.

Isınan havalar günün en önemli gündem maddesi.
twitter.com

İbret dolduk!

İbret dolduk!
twitter.com

Gibi...

Gibi...
twitter.com

Ayşe tatlı krizine girdi.

Ayşe tatlı krizine girdi.
twitter.com
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Merhaba eski dost!

Merhaba eski dost!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Birden ısındı.

Birden ısındı.
twitter.com

Bir de tespit geldi.

Bir de tespit geldi.
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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