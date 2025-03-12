Trençkot Giymelik Havalardan Akademik Baskıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Trençkot Giymelik Havalardan Akademik Baskıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter'da yapılan komik paylaşımlar Instagram'dan TikTok'a tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım en çok nelere gülünmüş?
İyi eğlenceler 😇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Asla bitmiyor!
Ekran süresi ağlattı.
Ne giyeceğiz fobisi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haksız sayılmazlar.
Sıfır baskı uygulanmış.
Büyük sıkıntı.
Güzel içerik olur.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Isınan havalar günün en önemli gündem maddesi.
İbret dolduk!
Gibi...
Ayşe tatlı krizine girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merhaba eski dost!
👇
Birden ısındı.
Bir de tespit geldi.
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın