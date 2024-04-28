Toz Taşınımı, Sağanak Yağış: Meteoroloji O Bölgelere Üst Düzey Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava raporunu açıkladı. Rapora göre, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çöl tozu taşınımı beklenirken, İç ve batı kesimlerde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu.