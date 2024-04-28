Toz Taşınımı, Sağanak Yağış: Meteoroloji O Bölgelere Üst Düzey Uyarı
Toz Taşınımı, Sağanak Yağış: Meteoroloji O Bölgelere Üst Düzey Uyarı
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MGM son hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı hakim olamaya devam ediyor.
Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri, Çanakkale’nin doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) olarak esmesi beklendiğine dikkan çekilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapıldı.
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Yavaş yavaş dediğim gerçekleşiyor. Şimdilik antreman yapıyorlar. Tozu taşımayı başardılar. ".... Toz Taşınımı" ve bir kaç sene sonra "Radyoaktif Toz Taşınımı... Devamını Gör