Toz Alerjisi Olanların Temizlik Yaparken Çok Daha Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey
Toz Alerjisi Olanların Temizlik Yaparken Çok Daha Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey
Eğer toz alerjiniz varsa, temizlik yapmak sizin için zorlayıcı olabilir. Ancak doğru önlemleri alarak ve bazı püf noktalarına dikkat ederek, bu süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. Sizler için, toz alerjisi olanların temizlik yaparken mutlaka dikkat etmesi gereken 10 şeyi listeledik! 👇
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1. Maske kullanmayı unutmayın!
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2. HEPA filtreli elektrik süpürgesi kullanın!
3. Mutlaka ıslak bez kullanın!
4. Çarşaflarınızı sık sık değiştirin!
5. Mikrofiber bez kullanın!
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