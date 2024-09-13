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Toz Alerjisi Olanların Temizlik Yaparken Çok Daha Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

etiket Toz Alerjisi Olanların Temizlik Yaparken Çok Daha Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 13:16

Eğer toz alerjiniz varsa, temizlik yapmak sizin için zorlayıcı olabilir. Ancak doğru önlemleri alarak ve bazı püf noktalarına dikkat ederek, bu süreci daha kolay hale getirebilirsiniz. Sizler için, toz alerjisi olanların temizlik yaparken mutlaka dikkat etmesi gereken 10 şeyi listeledik! 👇

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1. Maske kullanmayı unutmayın!

Toz alerjisi olan biri için maske, adeta bir cankurtarandır! Temizlik sırasında havada uçuşan toz parçalarını solumak istemezsiniz, değil mi? Böyle bir durumda medikal maske kullanarak, bu tehlikeyi minimuma indirebilirsiniz.

2. HEPA filtreli elektrik süpürgesi kullanın!

Tozların en etkili düşmanı HEPA filtreli süpürgelerdir. Normal süpürgeler tozları yalnızca yüzeyden alırken, HEPA filtreler tozları hapseder ve havaya karışmalarını engeller. Böylece temizlik sonrası burun kaşıntısı ve hapşırma krizi yaşamazsınız.

3. Mutlaka ıslak bez kullanın!

Tozları kuru bezle almak, onları sadece yerinden oynatır ve havada uçuşmalarına neden olur. Bu şekilde tozları solumuş olursunuz. Ama ıslak ya da nemli bir bez kullanarak, tozları etkili bir şekilde toplar ve alerjik reaksiyonları azaltabilirsiniz.

4. Çarşaflarınızı sık sık değiştirin!

Yatak, tozların en çok bulunduğu yerlerden biridir. Çarşaflarınızı haftada bir yıkamak ve yatağınızı her sabah havalandırmak bu zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engeller ve gece boyunca rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur.

5. Mikrofiber bez kullanın!

Mikrofiber bezler, tozları etkili bir şekilde toplar ve hapseder. Diğer bezlerin aksine, mikrofiber bezlerle temizlik yaparken tozların havada uçuşması neredeyse imkansızdır. Bu da size alerji krizinden uzak bir temizlik sağlar.

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6. Halıların temizliğini atlamayın!

Halılar, tozlar için adeta bir saklanma alanıdır. Halılarınızı mutlaka haftada iki defa süpürün. Ayrıca, halıları düzenli olarak yıkamaya göndermek de toz akarı sayısını minimuma indirmek için iyi bir seçenektir.

7. Kolay temizlenebilir mobilyalar tercih edin!

Pürüzsüz yüzeylere sahip mobilyalar, tozun yerleşmesini zorlaştırır. Ahşap ya da cilalı yüzeylere sahip mobilyalar, tozları kolayca temizlemenizi sağlar ve alerji riskinizi azaltır.

8. Ortamı havalandırmayı unutmayın!

Temizlik yaparken ortamın iyice havalandırılması, havada uçuşan tozların dışarı atılmasına yardımcı olur. Temizlik sırasında camları açmak, alerjik reaksiyonları azaltacak basit ama etkili yöntemdir.

9. Doğal ürünler tercih edin!

Temizlik ürünleri seçerken kimyasal içeriği az olan, doğal ve organik ürünleri tercih edin. Sentetik temizlik maddeleri, toz alerjinizi tetikleyebilir ve alerjik semptomları artırabilir. Bunun yerine beyaz sirke veya karbonat gibi seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

10. Yastık ve yorganlarınızı hipoalerjenik olanlarla değiştirin!

Eğer alerjiniz ileri seviyedeyse yastık ve yorganlarınızı değiştirebilirsiniz. Hipoalerjenik yastık ve yorganlar, tozları uzak tutar, oluşumunu engeller ve uyku sırasında sizi korur.

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