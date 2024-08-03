“Tok Bile Olsam Yerim” Dediğin Lezzeti Tahmin Ediyoruz!

Sen denizden baban çıksa bile yersin, balığı öyle çok seviyorsun. Tabii bir de yanına keyifli bir sebze de hiç fena olmaz diyorsun. O yüzden karnın ne kadar tok olursa olsun balık veya bir deniz mahsulü gördüğünde hemen tadına bakıyorsun. O aromayı çok seviyorsun. Artık Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu çok sevdiğin iki lezzeti aynı anda kolayca yapabilirsin. Yapman gereken tek şey iki farklı hazneye iki farklı malzemeyi yerleştirip çalıştırmak, şimdiden afiyet olsun!