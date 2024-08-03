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“Tok Bile Olsam Yerim” Dediğin Lezzeti Tahmin Ediyoruz!

etiket “Tok Bile Olsam Yerim” Dediğin Lezzeti Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 22:02

Sen bize yemek seçeneklerini söyle, biz de senin tok olsan dahi kesinlikle yiyeceğin o lezzeti söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Günde kaç öğün yiyorsun?

2. Kahvaltı yapıyor musun?

3. Peki bir kahvaltı seçer misin?

4. Peki salata seçer misin?

5. Hayatının sonuna kadar bunlardan birini yiyeceksin, hangisini seçersin?

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6. Peki bunlardan hangisi?

6. Peki bunlardan hangisi?

7. Peki akşam yemeği için de seçim yapar mısın?

8. Son olarak tatlını da seç!

Kesinlikle kuşkonmaz ve balık!

Kesinlikle kuşkonmaz ve balık!

Sen denizden baban çıksa bile yersin, balığı öyle çok seviyorsun. Tabii bir de yanına keyifli bir sebze de hiç fena olmaz diyorsun. O yüzden karnın ne kadar tok olursa olsun balık veya bir deniz mahsulü gördüğünde hemen tadına bakıyorsun. O aromayı çok seviyorsun. Artık Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu çok sevdiğin iki lezzeti aynı anda kolayca yapabilirsin. Yapman gereken tek şey iki farklı hazneye iki farklı malzemeyi yerleştirip çalıştırmak, şimdiden afiyet olsun!

Kesinlikle tavuk ve sebze!

Kesinlikle tavuk ve sebze!

Eğer bir yerde tavuk varsa senin için sebze de olmalı! Tavuğu tek başına yemeyi düşünemiyorsun, yanına patates veya sebze gelmeli. İşte tam bu anda Philips Çift Hazneli Airfyer senin yemek zevkine yetişecek ve ikisini de aynı anda yemeni sağlayacak. Ne kadar tok olursan ol tavuğa hayır diyemeyeceğini biliyoruz!

Kesinlikle patates ve köfte!

Kesinlikle patates ve köfte!

Sen bu hayata patates ve köfte ikilisini yemek için gelmişsin. Her ne kadar karnın tok olursa olsun patates ile köfteyi gördüğün zaman kendini tutamıyorsun. Bu eşsiz ve ayrılmaz ikili resmen senin favorin. Philips Çift Hazneli Airfryer ile de bu ikiliyi yapmak artık çok kolay. Bir tarafına patates koy, diğer tarafına da köfte... İşte bu kadar!

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