“Tok Bile Olsam Yerim” Dediğin Lezzeti Tahmin Ediyoruz!
“Tok Bile Olsam Yerim” Dediğin Lezzeti Tahmin Ediyoruz!
Sen bize yemek seçeneklerini söyle, biz de senin tok olsan dahi kesinlikle yiyeceğin o lezzeti söyleyelim. Hazırsan başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Günde kaç öğün yiyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kahvaltı yapıyor musun?
3. Peki bir kahvaltı seçer misin?
4. Peki salata seçer misin?
5. Hayatının sonuna kadar bunlardan birini yiyeceksin, hangisini seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın