TikTok’ta Hangi Videoyu Açsam Çalıyor! Ice Spice’ın En Çok Duyduğumuz 11 Şarkısı

TikTok’un algoritması bazen öyle bir şarkıyı döngüye sokuyor ki, istemesen bile ezberliyorsun. İşte Ice Spice’ın da tam olarak böyle bir etkisi var! Açtığın her videoda bir şekilde karşına çıkmayı başarıyor. Peki, en çok duyduğumuz Ice Spice şarkıları hangileri? İşte TikTok’un sevip de bırakmadığı 11 Ice Spice şarkısı! 🎧🔥