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TikTok’ta Hangi Videoyu Açsam Çalıyor! Ice Spice’ın En Çok Duyduğumuz 11 Şarkısı

etiket TikTok’ta Hangi Videoyu Açsam Çalıyor! Ice Spice’ın En Çok Duyduğumuz 11 Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 23:15

TikTok’un algoritması bazen öyle bir şarkıyı döngüye sokuyor ki, istemesen bile ezberliyorsun. İşte Ice Spice’ın da tam olarak böyle bir etkisi var! Açtığın her videoda bir şekilde karşına çıkmayı başarıyor. Peki, en çok duyduğumuz Ice Spice şarkıları hangileri? İşte TikTok’un sevip de bırakmadığı 11 Ice Spice şarkısı! 🎧🔥

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1. Munch (Feelin’ U)

2. In Ha Mood

3. Princess Diana

4. Boy’s a Liar Pt. 2

5. Deli

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6. Bikini Bottom

7. Actin’ a Smoochie

8. How High?

9. Butterflies

10. Barbie World

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11. No Clarity

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sabrina
sabrina
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