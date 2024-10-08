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Teoman'ın Şarkı Sözlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Teoman'ın Şarkı Sözlerine Ne Kadar Hakimsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 20:10

Bakalım ne kadar iyi bir Teoman hayranısın! Teoman'ın şarkı sözlerini doğru bilebilecek misin? Hazırsan hadi teste!

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1. Biraz kolayla başlayalım "Daha kaç vücut gerek bana?" nasıl devam ediyor?

2. "Dünya zaten yalan dolan" cümlesinden sonra ne geliyor?

2. "Dünya zaten yalan dolan" cümlesinden sonra ne geliyor?

3. "Kaderin oyunu bu bana, göstermesin seni bana" şarkı sözü hangi şarkıya ait?

3. "Kaderin oyunu bu bana, göstermesin seni bana" şarkı sözü hangi şarkıya ait?

4. Peki "daha beter olacak her şey" sözü hangi şarkıya ait?

5. "Çelindi gönlüm" sözlerinden sonra ne geliyor?

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6. "Yük doz aşk alıp, burada mutlu ölsek ya?" sözlerinin hangi şarkıya ait olduğunu biliyor musun?

7. "Sen geçerken sahilden sessizce" nasıl devam ediyor?

8. Son olarak "acıtıyor güzelliğin farkında mısın?" sözü hangi şarkıya ait?

Sen gerçekten baya iyisin!

Sen olmuşsun Teoman... Resmen her şarkısını biliyorsun. Arada bazı şeyleri karıştırsan da unutsan da gerçekten baya iyisin bu konuda. Zaten onlar da insanlık hali. Bu başarın karşısında şok olduk ve seni tebrik ediyoruz. Eminiz Teoman görse bu sonucu o da gurur duyardı.

Hiç de fena değil!

Hiç de fena değil!

Biraz dah fazla Teoman dinlemen gerekiyor, ara sıra kaçırdığın şarkılar oldu ama hiç de fena değilsin. Sana önerimiz birkaç doz daha Teoman dinlemek ve Teoman'ı hissetmek. Sonrasında bu testte full çekeceğine eminiz!

Kabul edelim Teoman senlik değil...

Kabul edelim Teoman senlik değil...

Sonucun pek de iç açıcı değil, yine de üzülme. Gerçekten iyi bir Teoman fanı olmak istiyorsan sabah akşam Teoman dinlemen ve şarkılarına eşlik etmen gerekiyor. Ama bu sonucun gösteriyor ki daha önünde zaman var...

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