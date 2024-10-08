Teoman'ın Şarkı Sözlerine Ne Kadar Hakimsin?
Teoman'ın Şarkı Sözlerine Ne Kadar Hakimsin?
Bakalım ne kadar iyi bir Teoman hayranısın! Teoman'ın şarkı sözlerini doğru bilebilecek misin? Hazırsan hadi teste!
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1. Biraz kolayla başlayalım "Daha kaç vücut gerek bana?" nasıl devam ediyor?
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2. "Dünya zaten yalan dolan" cümlesinden sonra ne geliyor?
3. "Kaderin oyunu bu bana, göstermesin seni bana" şarkı sözü hangi şarkıya ait?
4. Peki "daha beter olacak her şey" sözü hangi şarkıya ait?
5. "Çelindi gönlüm" sözlerinden sonra ne geliyor?
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