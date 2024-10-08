Teoman'ın Şarkı Sözlerine Ne Kadar Hakimsin?

Sen olmuşsun Teoman... Resmen her şarkısını biliyorsun. Arada bazı şeyleri karıştırsan da unutsan da gerçekten baya iyisin bu konuda. Zaten onlar da insanlık hali. Bu başarın karşısında şok olduk ve seni tebrik ediyoruz. Eminiz Teoman görse bu sonucu o da gurur duyardı.