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Temizlikten Sonra Gelen O Mis Gibi Hissi 10 Kat Artıracak Tüyolar

etiket Temizlikten Sonra Gelen O Mis Gibi Hissi 10 Kat Artıracak Tüyolar

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 12:31

Evi temizledikten sonra koltuğa uzanıp şöyle derin bir nefes almak yok mu... Hepimiz bunun sonsuza kadar sürmesini isteriz. Bu elbette mümkün olmuyor ama bu içerikte yer alan öneriler, evinizin daha uzun süre temiz kalmasını ve o mis gibi havanın tüm eve yayılmasını sağlayacak!

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Mum ve tütsünün gücüne inan!

Temizlik sonrası ev tertemiz ama o atmosferin bir final dokunuşuna ihtiyacı var. İşte burada mumlar ve tütsüler devreye giriyor! Lavanta mı seversin, vanilya mı, yoksa sandal ağacı mı? Seç birini, yak ve kendini evde değil sanki Bali’de gibi hisset! Temizliğin ardından bir meditasyon havası yaratmak, huzuru bulmak için en iyi yol!

Koltuk ve perdeler için o mükemmel kokuyu bulmanın tam zamanı!

Temizlik sonrası, yumuşak bir kumaş parfümü kullanarak koltuk ve perdeleri yeni yıkanmış gibi yapabilirsin. Oturduğunda mis gibi bir koku yükseliyorsa, işte o an temizliğin gücü ortaya çıkmış demektir. Özellikle perdelerini sık sık yıkayamıyorsan bu yöntem gayet iş görür. Bu arada parfümü halılar için de kullanabilirsin. Yalnız dikkat et, koku ortamı tamamen ele geçirip boğucu bir hava yaratmasın!

Temiz bir banyo için her zaman temiz havlu!

Temizlik yaptıktan sonra banyoya girmek, sanki yeniden doğmak gibi. Ama orada seni eski, nemli havlular karşılıyorsa işte o zaman büyü bozulur. O yüzden temizliğin ardından hemen havluları da değiştir. Bir de üzerine lavanta suyu sıkarsan, banyodan çıkmak bile istemezsin.

Evi belli aralıklarla dezenfekte etmek çok önemli!

Haftada bir defa toz alıp, evi süpürüp silmek, havlu ve çarşafları değiştirmek olması gereken bir rutin. Fakat bu temizlik rutininde asıl dezenfekte işlemi yok! Özellikle banyo ve mutfağı derinlemesine temizleyip kirlerden arındırmak oldukça önemli. Ayda bir defa gardırobu temizlemek, çamaşır ve bulaşık makinesini temizleyici kullanarak temizlemek bu işin olmazsa olmazı. Eğer bunu düzenli olarak yaparsan zaten evin olduğu haliyle bile her zaman temiz görünür. Önemli olan detayları unutmamak!

Temizlik bitti peki ya sonra?

İtiraf edelim şu dünyanın en güzel hissi: Temizlik yapılmış, nevresimler değişmiş, yeni yıkanmış pijamalar giyilmiş ve yatağa girilmiş... Hiçbir şey bu hazzı veremez. Ama önemli olan içine sinen bir temizlik yapmış olmak ve bunu bir rutin haline getirmek. Ardından rahatlatıcı bir duş alıp tüm yorgunluğu üzerinden atmak...

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Temizlik sonrası mis gibi kahve kokusu ortalığı sarsa...

E o kadar temizlik yapmışsın bir kahveyi de hak ettin! Eserinle gurur duyarak bir kahve keyfi yapmayacak mısın yani? Günü sonlandırmışsın ve huzurla, tertemiz evinde keyif kahveni içiyorsun. Sonra aç bir film, yayıl koltuğa... Bu olay resmen terapi gibi!

Temizlik bitince evin ışığı da değişmeli!

Temizlik sonrası evin sadece kokusu değil, ışığı da değişmeli. Gündüzse perdeleri sonuna kadar aç, güneş içeri dolsun. Akşamsa sarı ışıklı abajuru yak, ortama yumuşak bir sıcaklık gelsin. Evin sadece havası değil, enerjisi de değişir!

Ve final dokunuşları...

Temizliği bitirdin, her şey tamam ama sanki bir eksiklik var gibi. Hemen yastıkları kabart, battaniyeyi güzelce katla, sehpanın üstüne minik bir çiçek koy. Bazen evin huzuru büyük temizlikten değil, bu minik dokunuşlardan gelir. Temizliğin üstüne tarz yaratacak ufak değişiklikler de eklersen, evi sadece oturmak için değil, yaşamak için kurmuş olursun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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