Temizlikten Sonra Gelen O Mis Gibi Hissi 10 Kat Artıracak Tüyolar

Haftada bir defa toz alıp, evi süpürüp silmek, havlu ve çarşafları değiştirmek olması gereken bir rutin. Fakat bu temizlik rutininde asıl dezenfekte işlemi yok! Özellikle banyo ve mutfağı derinlemesine temizleyip kirlerden arındırmak oldukça önemli. Ayda bir defa gardırobu temizlemek, çamaşır ve bulaşık makinesini temizleyici kullanarak temizlemek bu işin olmazsa olmazı. Eğer bunu düzenli olarak yaparsan zaten evin olduğu haliyle bile her zaman temiz görünür. Önemli olan detayları unutmamak!