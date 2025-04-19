Temizlikten Kaçman İçin Bir Bahane Veriyoruz!
Temizlik yapmanın pek sevilesi bir tarafı yok, bunu kabul edelim. Ama temizlik yapmamız gerektiğini de hepimiz biliyoruz. Bazen öyle zamanlar oluyor ki insanın hiç temizlik yapası gelmiyor. İşte böyle zamanlarda insan bir bahane bulup temizlikten kaçmak istiyor. Peki senin temizlikten kaçmak için bahanen ne olabilir, gel birlikte bulalım...
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1. Sabah uyandın, ilk iş olarak ne yaparsın?
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2. Çat kapı misafir sever misin?
3. Temizlik rutinini de öğrenelim mi?
4. Bu içeceklerden hangisini tercih edersin?
5. Arkadaşların seni dışarı çağırdı ama çıkmak istemiyorsun. Onlara ne dersin?
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6. Bulaşık makinesi bitti. Ne zaman boşaltırsın?
7. Hayatınla ilgili önemli kararları nasıl alırsın?
8. Peki son olarak sevdiğin mevsimi de seç o zaman!
"Bugün evren beni dinlenmeye zorluyor"
"Bugün temizlik enerjim yok"
"Bugün çok daha önemli işlerim var"
"Mükemmel temizlik diye bir şey yok, o zaman hiç yapmasak da olur"
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