Temizlikten Kaçman İçin Bir Bahane Veriyoruz!

Öyle günler oluyor ki sanki evren bizi oturtup dinlemeye zorluyor. Yani o gün hiçbir şey yapmaman gerekiyor gibi hissediyorsun. Eee böyle bir günde temizlik yapacak halin de yok. Sabah uyandın, yataktan bile kalkmak istemiyorsun. Ve o gün temizlik günün. Bu yorgunlukla ev temizlemen imkansız elbette. İşte böyle anlarda temizliği ertelemekten başka çaren yok tabii. Ev 2 gün daha temizlenmese kimse ölmez, öyle değil mi?