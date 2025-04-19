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Temizlikten Kaçman İçin Bir Bahane Veriyoruz!

etiket Temizlikten Kaçman İçin Bir Bahane Veriyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.04.2025 - 11:01

Temizlik yapmanın pek sevilesi bir tarafı yok, bunu kabul edelim. Ama temizlik yapmamız gerektiğini de hepimiz biliyoruz. Bazen öyle zamanlar oluyor ki insanın hiç temizlik yapası gelmiyor. İşte böyle zamanlarda insan bir bahane bulup temizlikten kaçmak istiyor. Peki senin temizlikten kaçmak için bahanen ne olabilir, gel birlikte bulalım...

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1. Sabah uyandın, ilk iş olarak ne yaparsın?

2. Çat kapı misafir sever misin?

3. Temizlik rutinini de öğrenelim mi?

4. Bu içeceklerden hangisini tercih edersin?

5. Arkadaşların seni dışarı çağırdı ama çıkmak istemiyorsun. Onlara ne dersin?

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6. Bulaşık makinesi bitti. Ne zaman boşaltırsın?

7. Hayatınla ilgili önemli kararları nasıl alırsın?

8. Peki son olarak sevdiğin mevsimi de seç o zaman!

"Bugün evren beni dinlenmeye zorluyor"

Öyle günler oluyor ki sanki evren bizi oturtup dinlemeye zorluyor. Yani o gün hiçbir şey yapmaman gerekiyor gibi hissediyorsun. Eee böyle bir günde temizlik yapacak halin de yok. Sabah uyandın, yataktan bile kalkmak istemiyorsun. Ve o gün temizlik günün. Bu yorgunlukla ev temizlemen imkansız elbette. İşte böyle anlarda temizliği ertelemekten başka çaren yok tabii. Ev 2 gün daha temizlenmese kimse ölmez, öyle değil mi?

"Bugün temizlik enerjim yok"

Temizlik yapmak için bir enerji gerektiği doğru. Eğer o gün temizlik enerjin yoksa nasıl temizlik yapabilirsin ki? Yani süpürgeyle göz göze geliyorsun ama eline alıp evi süpürecek gücü kendinde bulamıyorsun. Bunu hepimiz zaman zaman yaşıyoruz aslında. Böyle enerjisiz günlerde yapacak tek bir şey var: Temizlik yapmamak! Ne yapabilirsin ki enerji gelmeden temizlik yapılamaz elbette.

"Bugün çok daha önemli işlerim var"

Ev dağınık ve pis olabilir, bu bir problem ama bugün yetiştirmen gereken işler kadar değil. İşlerin çoksa ve yetiştirmekte zorlanıyorsan o zaman evin temizliğini düşünemezsin herhalde, değil mi? Tabii ki önemli iş deyince sadece çalıştığın işi düşünmeyelim. Beklediğin film vizyona girmiş ya da beklediğin dizinin bölümleri gelmiş olabilir. Eee bunlar da önemli işler bizce!

"Mükemmel temizlik diye bir şey yok, o zaman hiç yapmasak da olur"

Temizlik yapıyorsak en iyisi olmalı ama mükemmel yapamıyorsak neden yapalım, öyle değil mi? Mükemmel temizlik yapmak imkanız, en iyisi hiç bulaşmamak. Yani temizliğin hakkını veremiyorsan hiç yapmaman daha bile iyi hatta. Temizlik demek bir bütün, yerleri süpürdün ama camları silemeyeceksin. Eee böyle temizlik olur mu? Olmaz, o zaman hiç yapma daha iyi!

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