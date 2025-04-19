Temizlikle Meditasyonu Birleştiren Yeni Trend: Cleanfulness Nedir?

Hadi dürüst olalım, çoğumuz için temizlik yapmak pek de eğlenceli bir şey değil. Çamaşır yıkamak, evi süpürmek, bulaşıklarla uğraşmak… Genelde yapılması gereken ama pek keyif alınmayan işler listesinin başında gelir. Ama ya temizlik sadece evimizi değil, ruhumuzu da arındırıyorsa?

İşte karşınızda Cleanfulness! Hem evinizi toparlıyorsunuz hem de kafanızı dağıtıyorsunuz. Bir taşla iki kuş yani!