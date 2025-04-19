Temizlikle Meditasyonu Birleştiren Yeni Trend: Cleanfulness Nedir?
Hadi dürüst olalım, çoğumuz için temizlik yapmak pek de eğlenceli bir şey değil. Çamaşır yıkamak, evi süpürmek, bulaşıklarla uğraşmak… Genelde yapılması gereken ama pek keyif alınmayan işler listesinin başında gelir. Ama ya temizlik sadece evimizi değil, ruhumuzu da arındırıyorsa?
İşte karşınızda Cleanfulness! Hem evinizi toparlıyorsunuz hem de kafanızı dağıtıyorsunuz. Bir taşla iki kuş yani!
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Bu akım, temizlik yaparken zihninizi boşaltmanızı ve anda kalmanızı öneriyor.
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Şöyle düşünün: Zaten temizlik yapıyorsunuz, neden bunu bir rahatlama yöntemine çevirmeyesiniz?
Peki, bu yöntemi nasıl uygulayabilirsiniz?
Bir de işin psikolojik tarafı var.
Temizliği keyifli hale getirmek için kendinize küçük ritüeller oluşturabilirsiniz.
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Bu yöntemi hayatınıza dahil etmek için büyük değişiklikler yapmanıza gerek yok.
Cleanfulness sadece sizi değil, çevrenizdekileri de etkiliyor.
Özetle, Cleanfulness sayesinde temizlik sadece yapılması gereken bir iş olmaktan çıkıp bir tür terapiye dönüşebilir.
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