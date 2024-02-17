Temizlik Yapmak İçin Yeterli Enerji Bulamayanların Dinleyebileceği 16 Şarkı
Temizlik Yapmak İçin Yeterli Enerji Bulamayanların Dinleyebileceği 16 Şarkı
Temizlik yapmak için motivasyon kaynağı şarkı olanları bu hareketli playlistimize davet edelim! Bezleriniz hazırsa başlayalım.
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1. Ozan Çolakoğlu Feat. Gülşen - Seyre Dursun Aşk 2012
2. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı? ( Official Video )
3. Aynur Aydın - Günah Sevap
4. Hande Yener Ft. Serdar Ortaç - İki Deli ( Official Video )
5. Kenan Doğulu - Çakkıdı (Official Video) #Festival
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6. Emel Müftüoğlu - Hovarda
7. Rengin - Aldatıldık
8. Hande Yener - Kırmızı
9. Gülşen - Sarışınım
10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
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11. Serdar Ortaç - Sana Değmez
12. Göksel - Bi' Seni Konusurum
13. Aydilge - Aşka Gel
14. Aşk Lazım [Official Video] - Gökhan Türkmen #Ara
15. Sezen Aksu - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (Official Audio)
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16. Ebru Gündeş - Çingenem (Official Video)
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