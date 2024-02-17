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Temizlik Yapmak İçin Yeterli Enerji Bulamayanların Dinleyebileceği 16 Şarkı

etiket Temizlik Yapmak İçin Yeterli Enerji Bulamayanların Dinleyebileceği 16 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 19:16

Temizlik yapmak için motivasyon kaynağı şarkı olanları bu hareketli playlistimize davet edelim! Bezleriniz hazırsa başlayalım.

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1. Ozan Çolakoğlu Feat. Gülşen - Seyre Dursun Aşk 2012

2. Berksan ft.Hande Yener - Haberi Var Mı? ( Official Video )

3. Aynur Aydın - Günah Sevap

4. Hande Yener Ft. Serdar Ortaç - İki Deli ( Official Video )

5. Kenan Doğulu - Çakkıdı (Official Video) #Festival

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6. Emel Müftüoğlu - Hovarda

7. Rengin - Aldatıldık

8. Hande Yener - Kırmızı

9. Gülşen - Sarışınım

10. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

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11. Serdar Ortaç - Sana Değmez

12. Göksel - Bi' Seni Konusurum

13. Aydilge - Aşka Gel

14. Aşk Lazım [Official Video] - Gökhan Türkmen #Ara

15. Sezen Aksu - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam (Official Audio)

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16. Ebru Gündeş - Çingenem (Official Video)

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