Temizlik Yaparken Hangi Sıralama Takip Edilmeli?

Eğer evi baştan sona tertemiz yapmak istiyorsan güçlü ve pratik bir süpürge şart. Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge tam burada devreye giriyor! Aqua Plus başlığı sayesinde aynı anda süpürüp silebilir, böylece zamandan tasarruf edebilirsin. Ayrıca PrecisionPower Smart başlığı, zemin tipini otomatik algılayarak fırça hızını ve emiş gücünü ayarlar. Yani halıdan parkeye geçtiğinde ayar yapmak zorunda kalmazsın! Eko modda 80 dakika, Turbo modda 30 dakika çalışma süresiyle tek şarjla tüm evi rahatlıkla temizleyebilirsin. Güçlü ve kablosuz bir süpürgeyle temizlik artık çok daha kolay!