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Temizlik Yaparken Hangi Sıralama Takip Edilmeli?

etiket Temizlik Yaparken Hangi Sıralama Takip Edilmeli?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 12:16

Temizlik yapmaya karar verdin ama nereden başlayacağını bilemiyor musun? Önce süpür, sonra sil mi? Yoksa tam tersi mi? Merak etme, doğru sırayla ilerlersen hem daha az yorulursun hem de tertemiz bir evin olur. Üstelik saatlerce uğraşmana da gerek kalmaz! İşte temizlik yaparken takip etmen gereken adımlar, en pratik ve en kolay haliyle!

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1. Müziğini aç, hazırlığını yap!

Temizlik yaparken enerji toplamak şart! Sessiz bir ortamda temizlik yapmak insanı yorabilir ama sevdiğin şarkılar eşliğinde çalışmak her şeyi eğlenceli hale getirir. Önce bir çalma listesi aç, seni motive edecek parçalar seç. Sonra rahat kıyafetlerini giy, saçını topla. Elinin altında olması gereken tüm temizlik malzemelerini hazırla: süpürge, bezler, deterjanlar, eldivenler… Bunları en baştan toparlarsan işin ortasında 'Bez neredeydi?' diye evi altüst etmek zorunda kalmazsın.

2. Dağınıklığı ortadan kaldır!

Temizlik yapmadan önce odaları bir gözden geçir. Masanın üstü, koltukların kenarları, yerdeki kıyafetler… Eğer önce bu dağınıklığı toplamazsan, temizlerken sürekli eşyaları kaldırıp durmak zorunda kalırsın. Kirli çamaşırları sepete at, bulaşıkları mutfağa götür, kullanmadığın eşyaları toparla. Düzenli bir alan, temizliği de çok daha kolay hale getirir!

3. Tozlara veda et!

Toz almak her zaman öncelikli olmalı çünkü süpürgeyi ya da paspası kullanmadan önce tozların tamamen temizlenmesi gerekir. İşin püf noktası yüksekten aşağıya doğru ilerlemek! Önce dolapların üstü, raflar, avizeler, çerçeveler… Sonra masalar, sehpalar ve diğer yüzeyler. Mikrofiber bir bez veya toz tutucu bir aparat kullanırsan daha etkili olur. Eşyaların altını da ihmal etme; bazen en çok toz orada birikir!

4. Camları ve aynaları parlat!

Kirli camlar ve su lekesi dolu aynalar, ev ne kadar temiz olursa olsun kötü bir görüntü oluşturur. Bu yüzden camları ve aynaları temizlemek şart! Cam temizleyiciyi sık, hav bırakmayan bir bezle sil. Güneş ışığı camlara doğrudan vuruyorsa biraz bekle, yoksa iz kalabilir. Aynı yöntemi banyodaki aynalar için de uygulayabilirsin. Sonuç: Tertemiz, ışıl ışıl camlar ve aynalar!

5. Temizliğin en önemli adımlarından biri süpürmek!

5. Temizliğin en önemli adımlarından biri süpürmek!

Eğer evi baştan sona tertemiz yapmak istiyorsan güçlü ve pratik bir süpürge şart. Philips Aqua Plus 8000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge tam burada devreye giriyor! Aqua Plus başlığı sayesinde aynı anda süpürüp silebilir, böylece zamandan tasarruf edebilirsin. Ayrıca PrecisionPower Smart başlığı, zemin tipini otomatik algılayarak fırça hızını ve emiş gücünü ayarlar. Yani halıdan parkeye geçtiğinde ayar yapmak zorunda kalmazsın! Eko modda 80 dakika, Turbo modda 30 dakika çalışma süresiyle tek şarjla tüm evi rahatlıkla temizleyebilirsin. Güçlü ve kablosuz bir süpürgeyle temizlik artık çok daha kolay!

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6. Yerleri sil ve ferahlığı hisset!

Normalde süpürme işleminden sonra bir de yerleri silmek gerekir ama Philips Aqua Plus 8000, bu iki işi aynı anda hallediyor! Aqua Plus başlığı, süpürme sırasında zemini silerek ekstra temizlik sağlıyor. Yani süpürme işlemin bittiğinde, yerler zaten pırıl pırıl olacak! Eğer ekstra parlaklık istiyorsan, hafif bir temizlik solüsyonu kullanarak son bir dokunuş yapabilirsin. Artık sadece pencereleri açıp temiz havanın içeri dolmasını beklemek kaldı!

7. Mutfakta derin temizlik zamanı!

Mutfak, temizliği en çok hak eden alanlardan biri! Ocakta yağ lekeleri, tezgâhta kırıntılar, lavaboda su lekeleri… Önce bulaşıkları hallet, sonra tezgâhı ve ocağı temizlemeye başla. Yağ çözücüyü sıktıktan sonra birkaç dakika bekleyerek kirin yumuşamasını sağla. Böylece ovmakla vakit kaybetmezsin! Son olarak dolap kapaklarını ve buzdolabının dışını silmeyi unutma.

8. Banyoyu hijyen bombasına çevir!

Banyo, mikropların en çok biriktiği yerlerden biri, bu yüzden derinlemesine temizlik şart! Öncelikle duşakabin ya da küveti temizleyerek başla. Klozeti özel bir temizleyiciyle dezenfekte et ve fırçayla iyice ovalamayı unutma. Lavabo ve musluklarda oluşan kireçleri temizlemek için sirke kullanabilirsin; hem doğal hem de etkili!

9. Ortama temiz hava gelsin!

Evin mis gibi kokması için havalandırmak şart! Pencereleri açarak içerideki havayı tazele. Özellikle temizlik malzemeleri kullandıysan, kimyasal kokuların yok olması için bir süre bekle. Daha hoş bir atmosfer yaratmak için esansiyel yağlar, tütsü ya da oda kokularını kullanabilirsin.

10. Son dokunuş...

Ve işte bitti! Artık tertemiz, düzenli ve ferah bir evin var. Şimdi kendine bir kahve yap, rahat bir köşeye otur ve temizliğin getirdiği huzurun tadını çıkar. Hak ettin! 🎉

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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