Temizlik Yaparken Hangi Sıralama Takip Edilmeli?
Temizlik Yaparken Hangi Sıralama Takip Edilmeli?
Temizlik yapmaya karar verdin ama nereden başlayacağını bilemiyor musun? Önce süpür, sonra sil mi? Yoksa tam tersi mi? Merak etme, doğru sırayla ilerlersen hem daha az yorulursun hem de tertemiz bir evin olur. Üstelik saatlerce uğraşmana da gerek kalmaz! İşte temizlik yaparken takip etmen gereken adımlar, en pratik ve en kolay haliyle!
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1. Müziğini aç, hazırlığını yap!
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2. Dağınıklığı ortadan kaldır!
3. Tozlara veda et!
4. Camları ve aynaları parlat!
5. Temizliğin en önemli adımlarından biri süpürmek!
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6. Yerleri sil ve ferahlığı hisset!
7. Mutfakta derin temizlik zamanı!
8. Banyoyu hijyen bombasına çevir!
9. Ortama temiz hava gelsin!
10. Son dokunuş...
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