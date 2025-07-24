Temizlik Rutinine Göre Senin Neye İhtiyacın Var?
Ev temizliği bazıları için terapi, bazıları içinse bitmek bilmeyen efor dolu saatler demek. Peki sen bunlardan hangisisin ve temizlik yaparken neye ihtiyacın olduğunu biliyor musun? Ne kadar hızlı ve pratik olsan, evi düzenli olarak temiz tutsan da ek desteğe ihtiyacın olabilir. Testi çöz, temizlik rutinlerine göre sana en çok destek olacak yardımcıyı keşfet!
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1. Önce cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaş aralığını seçer misin?
3. Kaç günde bir temizlik yapıyorsun?
4. Peki temizlik yaparken bunlardan hangisine daha çok sinir oluyorsun?
5. Temizlikten sonra kendini nasıl hissedersin?
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6. Temizlik rutinine teknolojiyi dahil etme seviyen ne?
7. Peki evin büyük mü?
8. Şimdi de temizlik sırasında seni en çok zorlayan şeyi seç bakalım!
9. Eve birinin geldiğini duyduğunda ilk 15 dakika yapacağın şey ne olur?
10. Son olarak, seni temizlik yapmaya motive eden şeyi de seçer misin?
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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