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Temizlik Rutinine Göre Senin Neye İhtiyacın Var?

etiket Temizlik Rutinine Göre Senin Neye İhtiyacın Var?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 14:26

Ev temizliği bazıları için terapi, bazıları içinse bitmek bilmeyen efor dolu saatler demek. Peki sen bunlardan hangisisin ve temizlik yaparken neye ihtiyacın olduğunu biliyor musun? Ne kadar hızlı ve pratik olsan, evi düzenli olarak temiz tutsan da ek desteğe ihtiyacın olabilir. Testi çöz, temizlik rutinlerine göre sana en çok destek olacak yardımcıyı keşfet!

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1. Önce cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaş aralığını seçer misin?

3. Kaç günde bir temizlik yapıyorsun?

4. Peki temizlik yaparken bunlardan hangisine daha çok sinir oluyorsun?

5. Temizlikten sonra kendini nasıl hissedersin?

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6. Temizlik rutinine teknolojiyi dahil etme seviyen ne?

7. Peki evin büyük mü?

8. Şimdi de temizlik sırasında seni en çok zorlayan şeyi seç bakalım!

9. Eve birinin geldiğini duyduğunda ilk 15 dakika yapacağın şey ne olur?

10. Son olarak, seni temizlik yapmaya motive eden şeyi de seçer misin?

Hava Temizleyici ve Nemlendirici Cihazlar

Sen zaten kendini aşmış durumdasın. Çünkü ev temizliği senden sorulur. Sahip olduğun alışkanlıklar gösteriyor ki evin her zaman pırıl pırıl ve düzenli, bunu da eksiksiz uyguladığın adımlara borçlu. Ama bazen ne yaparsan yap evdeki koku ve kötü hava sorununu çözemiyorsun. Bu noktada deneyeceğin şeylerden biri, kimyasal malzemeler yerine organik ürünler kullanman ve koku sorununu esans yağlar ya da limon kabuğu, tarçın gibi malzemelerle çözmeye çalışman. Bunun yanı sıra evdeki havayı temizlemesi ve nemlendirmesi için bir cihaz edinebilirsin. Böylece hava kalitesinin hızla yükseldiğini ve ortamda daha rahat nefes aldığını göreceksin. 🌿

Cam Temizlik Aparatları

Temizlikte öyle ya da böyle bir rutinin olduğu doğru. Ama seni en çok zorlayan kısım cam silme aşaması. Öyle ki bu işten neredeyse nefret ediyor ya da cam silsen de izleri bir türlü tam giderememekten şikayet ediyorsun. O halde yeni nesil cam temizlik aparatlarından faydalanmanın tam zamanı. İster manuel temizlik yapacağın uzun saplı aparatlardan istersen de otomatik olanlardan yararlanabilirsin. Senin temizlik rutinine en uygunu camın iki yanına yapıştırılan ve kendi kendine temizlik yapan cihazlar olabilir.  😉

Philips Aqua Trio 9000 Dikey Süpürge

Philips Aqua Trio 9000 Dikey Süpürge

Senin temizlikle pek aran olduğu söylenemez. Haliyle biraz üşengeçsin ama bu, evdeki pisliklerden, özellikle de yerde biriken saç, kıl, tozlardan ve koltuk aralarına giren kırıntılardan rahatsız olmadığını göstermiyor. Bu nedenle hem pratik hem de kolay temizlik için geliştirilmiş olan Philips Aqua Trio 9000 Serisi dikey süpürgeler senin için en uygunu. Yüksek performansıyla tek seferde tüm evi rahatça süpürmene izin veren, ıslak-kuru temizlik yaparken leke ve kirlerin yanı sıra sıvıları da toplayan, farklı zeminlere uyum sağlayan ve en zor köşelere bile giren bu teknoloji senin hayatını kurtaracak! 🥳

Philips 7000 Serisi Robot

Philips 7000 Serisi Robot

Verdiğin yanıtlara göre sen temizlik yapmak değil, senin için temizlik yapacak birini arıyorsun. Yani eve geldiğinde işler senin için çoktan halledilmiş olsa ve hiçbir şeye dokunmasan senden mutlusu olamaz. Bu nedenle senin ihtiyacın Philips 7000 Serisi Robot süpürge. Tek şarjla 3 saate kadar temizlik yapan, ıslak ve kuru yerleri silen, görünür kirlerin yanı sıra görünmez bakterileri ve tozları da içine çeken, uzaktan kontrol edilen ve kendi kendine çalışan bir robot hayalindeki temizlik için birebir. Üstelik kendi kendini temizleme ve otomatik şarj özellikleri olduğundan, 30 gün boyunca sen hiç dokunmadan evin tertemiz kalabilir. Harika değil mi? 😍

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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