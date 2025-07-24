Verdiğin yanıtlara göre sen temizlik yapmak değil, senin için temizlik yapacak birini arıyorsun. Yani eve geldiğinde işler senin için çoktan halledilmiş olsa ve hiçbir şeye dokunmasan senden mutlusu olamaz. Bu nedenle senin ihtiyacın Philips 7000 Serisi Robot süpürge. Tek şarjla 3 saate kadar temizlik yapan, ıslak ve kuru yerleri silen, görünür kirlerin yanı sıra görünmez bakterileri ve tozları da içine çeken, uzaktan kontrol edilen ve kendi kendine çalışan bir robot hayalindeki temizlik için birebir. Üstelik kendi kendini temizleme ve otomatik şarj özellikleri olduğundan, 30 gün boyunca sen hiç dokunmadan evin tertemiz kalabilir. Harika değil mi? 😍