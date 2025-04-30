Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?
Temizlik alışkanlıkların aslında seninle ilgili çok fazla şey söylüyor. Bazıları için temizlik rahatlatıcı bir eylemken kimileri için tam bir eziyet. İşte bu temizlik anlayışları senin kişiliğinle ilgili çok şey anlatıyor. Sen de temizlik rutinine göre kim olduğunu merak ediyorsan haydi teste!
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1. Önce evinin genel temizliğinden bize bahset bakalım...
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2. Ne kadar sıklıkla çamaşır yıkarsın?
3. Evde otururken bir anda kapı çaldı, karşında misafirler... Ne yaparsın?
4. Ev dağınık olduğunda ruh halin nasıl oluyor?
5. Temizlik sana kendini nasıl hissettiriyor?
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6. Peki camlarını düzenli siler misin?
7. Süpürge ve paspas yapma konusunda fikirlerini de öğrenelim...
8. Banyo temizliğini de soralım...
9. Temizlik yaparken hep dinlediğin playlistinden de bahset o zaman!
Sen tam bir mükemmeliyetçisin!
Sen sorun çözücüsün!
Sen hayatın anlamını sorgulayanlardansın!
Sen sanatçı ruhlusun!
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