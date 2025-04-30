Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?

Temizlik senin çok severek yaptığın bir şey değil, bunu kabul edelim. Evet, evin pis değil ama evi temizlemek senin için biraz eziyet. İşte o yüzden sen temizlik aşamasında genelde hayatı sorguluyorsun. Yani günlük hayatta da her şeyi sorguluyorsun zaten ama temizlik yaparken bu 2 katına çıkıyor. Yaptığın her temizlik senin bir şeyleri daha derinden düşünmene yardımcı oluyor. Yani sen temizlik yaparken resmen bir filozof olup çıkıyorsun!