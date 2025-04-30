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Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?

etiket Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.04.2025 - 10:31

Temizlik alışkanlıkların aslında seninle ilgili çok fazla şey söylüyor. Bazıları için temizlik rahatlatıcı bir eylemken kimileri için tam bir eziyet. İşte bu temizlik anlayışları senin kişiliğinle ilgili çok şey anlatıyor. Sen de temizlik rutinine göre kim olduğunu merak ediyorsan haydi teste!

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1. Önce evinin genel temizliğinden bize bahset bakalım...

2. Ne kadar sıklıkla çamaşır yıkarsın?

3. Evde otururken bir anda kapı çaldı, karşında misafirler... Ne yaparsın?

4. Ev dağınık olduğunda ruh halin nasıl oluyor?

5. Temizlik sana kendini nasıl hissettiriyor?

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6. Peki camlarını düzenli siler misin?

7. Süpürge ve paspas yapma konusunda fikirlerini de öğrenelim...

8. Banyo temizliğini de soralım...

9. Temizlik yaparken hep dinlediğin playlistinden de bahset o zaman!

Sen tam bir mükemmeliyetçisin!

Temizlik senin için yapılması gereken bir işten çok, bir yaşam tarzı. Yani sen yaşamak için temizlik yapmıyorsun, temizlik yapmak için yaşıyorsun resmen! Mükemmeliyetçi kişiliğin temizliğine yansıyor. Şimdiye kadar evini pis gören hiç olmadı, olamayacak da. Senin için misafir öncesi temizlik diye bir şey yok, zaten evin hep tertemiz. Bütün bunlar senin aslında nasıl bir mükemmeliyetçi olduğunun kanıtı adeta!

Sen sorun çözücüsün!

Şöyle temizlik rutinine baktığımızda senin çok pratik olduğunu görebiliyoruz. Çünkü sen çok temizsin ama aynı zamanda temizlik yapmayı pek sevmiyorsun. İşte bu ikisini bir araya getirecek kişinin çok pratik olduğunu söylemek gerek. Ayrıca krizleri kontrol altına almakta senden ötesi yok. Yani misafir geliyor diyelim, öyle ortalığı telaşa verip ne yapacağını bilemez hale gelmiyorsun. Çok kontrollü şekilde hemen yapılması gerekenleri yapıyorsun!

Sen hayatın anlamını sorgulayanlardansın!

Temizlik senin çok severek yaptığın bir şey değil, bunu kabul edelim. Evet, evin pis değil ama evi temizlemek senin için biraz eziyet. İşte o yüzden sen temizlik aşamasında genelde hayatı sorguluyorsun. Yani günlük hayatta da her şeyi sorguluyorsun zaten ama temizlik yaparken bu 2 katına çıkıyor. Yaptığın her temizlik senin bir şeyleri daha derinden düşünmene yardımcı oluyor. Yani sen temizlik yaparken resmen bir filozof olup çıkıyorsun!

Sen sanatçı ruhlusun!

Senin için temizlik zamanı gelince yapılacak bir aktivite sadece. Hayatını bir kenara bırakıp temizlik yapmıyorsun. Adeta bir sanatçı gibi sana temizlik için ilham gelmesini bekliyorsun. Evinin karmaşası da aslında sanatçı ruhunla uyumlu. Sen de bu kargaşadan ilham alıyorsun. Senin kendi kaosun içinde bir düzenin var ve bunu seviyorsun. İşte bu yaratıcılığına ve özgürlüğüne düşkünlüğün seni tam bir sanatçı yapıyor!

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