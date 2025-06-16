Temizlik Rutinine Göre Hangi Film Karakterisin?

Senin temizlik anlayışın oldukça sade ve doğrudan. Temiz görünsün, işlevsel olsun yeter. Detaylara takılmadan, fazla vakit harcamadan pratik çözümlerle temizlik yapıyorsun. Kendini bu konuda yıpratmayı doğru bulmuyorsun çünkü hayatta senin için daha kıymetli şeyler var. Belki temizlik senin için bir tutku değil ama kendi rutinin içinde yeterince dengelisin. Ne tamamen dağınık, ne de takıntılı. Basit ama etkili bir sistemin var ve bu da sana huzur veriyor.