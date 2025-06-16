Temizlik Rutinine Göre Hangi Film Karakterisin?
Temizlik anlayışın; pratik, titiz ya da takıntılı olabilir…Hatta bu alışkanlıkların karakterin hakkında çok şey anlatır. Peki, senin temizlik rutinin hangi film karakterine denk düşüyor?
Haydi, bu teste katıl. Birlikte öğrenelim👇🏻
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Misafir geleceği zaman nasıl temizlik yaparsın?
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2. Temizlik yaparken zaman algın nasıldır?
3. Her sabah uyanır uyanmaz yatağını topluyor musun?
4. Sana terapi gibi gelen bir iş var mı?
5. Çamaşır asarken düzenli misin?
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6. Peki, temizlik yaparken ne kadar detaycısın?
7. Söyle bakalım, günlük temizlik rutinin var mı?
8. Son olarak, temizlik sonrası hissettiğin duygu nedir?
Jack Sparrow!
Forrest Gump!
Hermione Granger!
Lucy!
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