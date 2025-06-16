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Temizlik Rutinine Göre Hangi Film Karakterisin?

etiket Temizlik Rutinine Göre Hangi Film Karakterisin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.06.2025 - 10:04

Temizlik anlayışın; pratik, titiz ya da takıntılı olabilir…Hatta bu alışkanlıkların karakterin hakkında çok şey anlatır. Peki, senin temizlik rutinin hangi film karakterine denk düşüyor?  

Haydi, bu teste katıl. Birlikte öğrenelim👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Misafir geleceği zaman nasıl temizlik yaparsın?

2. Temizlik yaparken zaman algın nasıldır?

3. Her sabah uyanır uyanmaz yatağını topluyor musun?

4. Sana terapi gibi gelen bir iş var mı?

5. Çamaşır asarken düzenli misin?

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6. Peki, temizlik yaparken ne kadar detaycısın?

7. Söyle bakalım, günlük temizlik rutinin var mı?

8. Son olarak, temizlik sonrası hissettiğin duygu nedir?

Jack Sparrow!

Jack Sparrow!

Senin temizlikle aran yok, bunu kabul edelim. Ev işleri sana nankör geliyor. Çünkü ne kadar temizlersen temizle, kısa bir süre içinde eski haline dönüyor. O yüzden fazla zamanını buna ayırmak istemiyorsun. Hayatta daha önemli şeyler olduğuna inanıyor, zamanını keyifli, özgür ve seni besleyen alanlarda kullanıyorsun. Evet, belki bazen ortalık biraz dağınık oluyor ama bu seni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü sen dağınıklığın içinde bile bir düzen kurabilecek kadar özgün ve rahat bir insansın.

Forrest Gump!

Forrest Gump!

Senin temizlik anlayışın oldukça sade ve doğrudan. Temiz görünsün, işlevsel olsun yeter. Detaylara takılmadan, fazla vakit harcamadan pratik çözümlerle temizlik yapıyorsun. Kendini bu konuda yıpratmayı doğru bulmuyorsun çünkü hayatta senin için daha kıymetli şeyler var. Belki temizlik senin için bir tutku değil ama kendi rutinin içinde yeterince dengelisin. Ne tamamen dağınık, ne de takıntılı. Basit ama etkili bir sistemin var ve bu da sana huzur veriyor.

Hermione Granger!

Hermione Granger!

Temizlik senin için bir yaşam tutkusu değil ama görev bilinciyle yerine getirdiğin bir alışkanlık. “Ev tertemiz olmalı” gibi bir takıntın yok ama sorumluluklarının farkındasın. Ele güne karşı temiz ve düzenli görünmeyi önemsiyorsun. Özünde temizlik yapmaktan pek hoşlanmasan da düzenli bir ortamın hayatını kolaylaştırdığını biliyorsun. Ama elinde bir sihirli değneğin olsa bu işi başkasına devretmekten çekinmezdin :)

Lucy!

Lucy!

Senin temizlik anlayışın sadece yüzeysel bir toparlama değil; detaylara kadar inen, incelikle yürüttüğün bir sistem. Titizliğin, sadece evi değil zihnini de arındırıyor gibi. Süpürmek, silmek, düzenlemek... Hepsi senin için rahatlatıcı bir ritüel. Eşyaların belirli yerleri var, camlar bile hep ışıl ışıl. Sadece temizlik değil, genel düzen anlayışınla da bulunduğun her ortamı ferah ve yaşanabilir hale getiriyorsun. Misafirler kapıdan içeri girer girmez bunu hissediyor zaten.

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miray soysal
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