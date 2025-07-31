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Temizlik Playlist’in Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?

etiket Temizlik Playlist’in Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 09:58

Sen temizlik yaparken genelde neler dinliyorsun? Temizlik yaparken dinlediğin şeyler seni ve ruh halini yansıtır. Bu yüzden sen bize bir temizlik playlist'i oluştur biz de senin şu anki ruh halini söyleyelim. Hadi başlıyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Temizlik yaparken çalan ilk şarkı hangisi olmalı?

4. Cam silerken seni hangi şarkı daha iyi motive eder?

5. Peki toz alırken eşlik ettiğin o şarkı ne?

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6. Peki sen temizlik yaparken dans ediyor musun?

7. Mutfağı temizlerken hangi şarkı eşlik etsin istersin?

8. Temizlik öncesi özel bir müzik listesi yapar mısın?

9. Playlist'ine her seferinde yeni şarkılar ekler misin?

10. Playlist’in sana göre bir terapi yöntemi mi?

Enerjik ve parti halindesin!

Senin ruh halin çok enerjik ve keyifli! Sen temizlik yaparken adeta eline süpürge değil mikrofon alıyorsun... Dua Lipa, Doja Cat, Calvin Harris çalınca temizlik değil, sanki evde sahne alıyorsun. Senin enerjin bulaşıkları bile mutlu ediyor!

Rutin işleri eğlenceye dönüştürmeyi çok iyi başarıyorsun. Playlist’in de tıpkı senin ruh halin gibi hep hareketli, tempolu ve yüksek motivasyonlu.

Biraz duygusalsın...

Senin ruh halin biraz daha duygusal ve sezgisel.. Sezen Aksu, Melike Şahin, Teoman… Şarkılarla geçmişi süpürüyorsun adeta. Her silme hareketinde biraz dert, biraz huzur bırakıyorsun arkanda. Temizlik sırasında aklından geçenler, playlist’inden bile daha yoğun olabilir bizden söylemesi! Ama tam da bu yüzden ruhunu da evini de arındırmayı başarıyorsun.

Hem neşeli hem duygusalsın!

Senin ruh halin biraz çalkantılı. Biraz neşeli biraz da duygusalsın. Bu ruh haline hepsi mi olur: Britney mi, Barış Manço mu? Senin için hepsi aynı playlist’te çünkü hepsi sendin bir zamanlar. Süpürgeyle mikrofon performansı, cam silerken Ajda dansı, aynada playback olmazsa olmazın. Sen gerçekten bu iki ruh halini 

Temizlik senin için sadece düzen değil, aynı zamanda duygusal bir eğlence!

Senin ruh halin dingin ve sakin...

Senin ruh halin daha sakin ve chill... Zihnine odaklanıyor ve sakinleşiyorsun. Bonobo, FKJ, Norah Jones çalarken sen adeta bir içsel yolculuğa çıkıyorsun. Arkadaki müzik sesi bastırmasın ama ruhu sarsın istiyorsun. Temizlik sende stres değil, adeta bir terapi. Ne kadar lo-fi, o kadar huzur senin için!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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