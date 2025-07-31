Temizlik Playlist’in Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?

Senin ruh halin biraz çalkantılı. Biraz neşeli biraz da duygusalsın. Bu ruh haline hepsi mi olur: Britney mi, Barış Manço mu? Senin için hepsi aynı playlist’te çünkü hepsi sendin bir zamanlar. Süpürgeyle mikrofon performansı, cam silerken Ajda dansı, aynada playback olmazsa olmazın. Sen gerçekten bu iki ruh halini

Temizlik senin için sadece düzen değil, aynı zamanda duygusal bir eğlence!