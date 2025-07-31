Temizlik Playlist’in Ruh Halin Hakkında Ne Söylüyor?
Sen temizlik yaparken genelde neler dinliyorsun? Temizlik yaparken dinlediğin şeyler seni ve ruh halini yansıtır. Bu yüzden sen bize bir temizlik playlist'i oluştur biz de senin şu anki ruh halini söyleyelim. Hadi başlıyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
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2. Peki kaç yaşındasın?
3. Temizlik yaparken çalan ilk şarkı hangisi olmalı?
4. Cam silerken seni hangi şarkı daha iyi motive eder?
5. Peki toz alırken eşlik ettiğin o şarkı ne?
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6. Peki sen temizlik yaparken dans ediyor musun?
7. Mutfağı temizlerken hangi şarkı eşlik etsin istersin?
8. Temizlik öncesi özel bir müzik listesi yapar mısın?
9. Playlist'ine her seferinde yeni şarkılar ekler misin?
10. Playlist’in sana göre bir terapi yöntemi mi?
Enerjik ve parti halindesin!
Biraz duygusalsın...
Hem neşeli hem duygusalsın!
Senin ruh halin dingin ve sakin...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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