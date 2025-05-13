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Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

etiket Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 11:31

Temizlik konusunda doğru sandığımız pek çok şey aslında yanlış. Bu içeriğimizde temizlik hakkında yanlış bildiklerimizin üzerinden geçiyoruz ve doğrularını öğreniyoruz. Hazırsan başlıyoruz ve doğrularını öğreniyoruz!

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1. "Çamaşır suyu her yüzeyde kullanılabilir."

Çamaşır suyu güçlü bir dezenfektan olsa da her yüzey için uygun değildir. Özellikle mermer, granit ve ahşap gibi doğal yüzeylerde kullanıldığında renk bozulmalarına, aşınmaya ve kalıcı hasara yol açabilir. Ayrıca, klor bazlı olması nedeniyle havayla temas ettiğinde zararlı gazlar salabilir. Doğru ürün, doğru yüzeyde kullanılmalıdır, bunu unutmamalısın!

2. "Daha fazla deterjan, daha iyi temizlik sağlar."

Çok fazla deterjan kullanmak, sanıldığı gibi daha iyi temizlik sağlamaz. Aksine, durulama yetersiz kalırsa yüzeyde kalıntılar bırakır, bu da bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Bu yüzden doğru ürünleri kullanarak etkili bir temizlik yapabilirsin.

3. "Sirke her şeyi dezenfekte edebilir."

Sirke, doğal bir temizlik ürünüdür ve özellikle kireç çözücü olarak etkilidir fakat %100 hijyen sağlamaz. Bazı bakteri ve virüsleri yok etmekte yetersiz kalabilir. Ayrıca sirke; doğal taşlar, alüminyum ve bazı hassas yüzeylerde aşındırıcı olabilir.

4. "Haftada 1 banyo temizliği yeterlidir."

Banyo, nemli yapısı nedeniyle bakteri ve küf oluşumuna çok müsaittir. Özellikle lavabolar, klozetler, duşakabinler ve musluk başlıkları sık kullanıldığı için haftada bir değil, birkaç kez temizlemeli ve düzenli olarak havalandırmalısın.

5. "Limon her türlü yüzeyde kullanılabilir."

Limon, asidik yapısı sayesinde bazı kirleri çözer; ancak doğal taş, mermer ve ahşap yüzeylerde geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Bu tür yüzeylerde limon kullanmak çizilmelere, matlaştırmalara ve renk bozulmalarına neden olabilir.

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6. "Sıcak su her zaman daha iyi temizler."

Sıcak su çoğu zaman etkili olsa da bazı lekeler için zararlı olabilir. Örneğin kan lekesi sıcak suyla temas ettiğinde proteini pişirerek lekenin kumaşa sabitlenmesine neden olur. Bu tür lekelerde soğuk su daha uygundur.

7. "Bulaşıkları elde yıkamak yeterlidir."

Bulaşık makineleri, yüksek sıcaklıkta su kullanarak bakteri ve yağ kalıntılarını daha etkili şekilde temizler. Elde yıkamada kullanılan su genellikle ılık olur ve hijyen açısından yetersiz kalabilir. Ayrıca doğru program ve tabletle yıkamak, su tasarrufu açısından da daha verimli olduğu için elde yıkamayı bırakmalısın.

8. "Aynaları gazeteyle silmek gerekir."

Gazete mürekkebi camda iz bırakabilir, hatta bazı yüzeylerde çizilmelere neden olabilir. Aynaları çizmeden ve lekesiz temizlemek için mikrofiber bez ve camsil kullanımı daha uygundur.

9. "Çamaşırları güneşte kurutmak temizlik açısından daha iyidir."

9. "Çamaşırları güneşte kurutmak temizlik açısından daha iyidir."

Güneş bazı bakterileri öldürse de aşırı güneş ışığı, özellikle renkli giysilerde solmalara ve kumaş yıpranmalarına neden olabilir. Renkli çamaşırlar doğrudan güneş almayan, havadar alanlarda kurutulmalı.

10. "Ahşap yüzeyler ıslak bezle silinmelidir."

Ahşap suya karşı hassastır. Islak bezle sürekli temas halinde olduğunda yüzey şişebilir, çatlayabilir ya da cilası bozulabilir. Nemli bir bezle silinmeli, ardından kuru bezle kurulama yapılmalıdır.

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11. "Ahşap kesme tahtası bulaşık makinesinde yıkanabilir."

Yüksek sıcaklık ve nem, ahşabın çatlamasına ve bakteri barındırmasına neden olur. Ahşap kesme tahtaları elde, hafif sabun ve sıcak suyla temizlenmeli; ardından tamamen kurutulmalıdır.

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