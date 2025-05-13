Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Çamaşır suyu güçlü bir dezenfektan olsa da her yüzey için uygun değildir. Özellikle mermer, granit ve ahşap gibi doğal yüzeylerde kullanıldığında renk bozulmalarına, aşınmaya ve kalıcı hasara yol açabilir. Ayrıca, klor bazlı olması nedeniyle havayla temas ettiğinde zararlı gazlar salabilir. Doğru ürün, doğru yüzeyde kullanılmalıdır, bunu unutmamalısın!