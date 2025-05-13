Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar
Temizlik konusunda doğru sandığımız pek çok şey aslında yanlış. Bu içeriğimizde temizlik hakkında yanlış bildiklerimizin üzerinden geçiyoruz ve doğrularını öğreniyoruz. Hazırsan başlıyoruz ve doğrularını öğreniyoruz!
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1. "Çamaşır suyu her yüzeyde kullanılabilir."
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2. "Daha fazla deterjan, daha iyi temizlik sağlar."
3. "Sirke her şeyi dezenfekte edebilir."
4. "Haftada 1 banyo temizliği yeterlidir."
5. "Limon her türlü yüzeyde kullanılabilir."
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6. "Sıcak su her zaman daha iyi temizler."
7. "Bulaşıkları elde yıkamak yeterlidir."
8. "Aynaları gazeteyle silmek gerekir."
9. "Çamaşırları güneşte kurutmak temizlik açısından daha iyidir."
10. "Ahşap yüzeyler ıslak bezle silinmelidir."
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11. "Ahşap kesme tahtası bulaşık makinesinde yıkanabilir."
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